NBA／自認場上很少被噴垃圾話 SGA：我沒做任何讓人想嗆的事

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在上個賽季席捲全聯盟，不僅勇奪得分王和年度MVP，更以FMVP之姿率領球隊奪冠，正式奠定自己聯盟頂級球星的至高地位。

儘管亞歷山已成為聯盟最炙手可熱的超級巨星之一，亞歷山大在場上極少與對手發生衝突或展現強烈情緒，總是以沉穩冷靜的姿態掌控比賽。

在接受《GQ》專訪時，亞歷山大談到自己在場上的「冷靜風格」，表示他幾乎不與對手口角，因為根本沒有必要。「沒人真的會對我垃圾話，因為我沒做任何讓人想嗆的事，」他說道。「我只是上場拿個30分，幫球隊贏球，然後回家。我又不是在場上做什麼瘋狂的事。」

隊友霍姆葛倫（Chet Holmgren）也認為亞歷山大面對對手的挑釁通常不會有太大反應，只會用手上的籃球回擊。「Shai是最可怕的對手。因為無論你對他說什麼、做什麼，他都不會有任何反應。他只會默默地衝上前，然後用實際行動摧毀你。」

現年26歲的亞歷山大上季場均得到32.7分、5.0籃板與6.4助攻，投籃命中率高達51.9%，三分球命中率也有37.5%。他穩定高效的得分與冷靜的比賽態度，使他成為聯盟最難防守的球員之一。

進入季後賽後，亞歷山大依舊在壓力下閃耀，全系列賽場均繳出29.9分、6.5助攻與5.3籃板，投籃命中率為46.2%，再度證明他在關鍵時刻的穩定與領袖氣場。

低調卻致命、沉穩卻無可撼動，亞歷山大用行動證明：他不需要張牙舞爪，也能主宰全場。