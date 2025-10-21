快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／4年1億美元留神偷 丹尼爾斯續披老鷹戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
老鷹隊後衛「神偷」丹尼爾斯。 美聯社
老鷹隊後衛「神偷」丹尼爾斯。 美聯社

上季榮獲「年度最佳進步獎」的老鷹隊後衛「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels），同意以4年1億美元合約續留亞特蘭大，他的經紀人摩爾多瓦（Daniel Moldovan）向美國媒體ESPN證實消息。

22歲的丹尼爾斯在2022年選秀會第8順位被鵜鶘隊挑中，待了兩季後被送到老鷹，場均繳出14.1分、5.9籃板、4.4助攻和3.0抄截的全方位數據，不但成為1990到91賽季羅伯森（Alvin Robertson）後單季場均3抄截第一人，在年度防守球員票選上也高居第二，且以單季229次抄截進入年度防守第一隊。

老鷹今天宣布丹尼爾斯續約消息，但沒透露細節。

老鷹2024年7月透過交易，把墨瑞（Dejounte Murray）送到鵜鶘，得到丹尼爾斯和一個首輪選秀權。擅長防守的丹尼爾斯和外線著稱的楊恩（Trae Young）組成的後場搭檔成老鷹重心，不過上季在附加賽連輸兩場，無緣季後賽。

新秀延長合約的截止日期是美國時間10月20日，先前美媒曾報導，丹尼爾斯和老鷹在合約金額有「明顯差距」，丹尼爾斯希望年薪達到3千萬美元，但老鷹保持保留態度，如今在截止日前雙方達成共識，「神偷」將續留亞特蘭大。

老鷹

延伸閱讀

NBA／確保未來核心！拓荒者一口氣端52億合約 綁住兩大年輕悍將

NBA／「老鷹吸塵器」尋求年薪3000萬美元 續約談判陷僵局

影／基隆海洋老鷹嘉年華踩街上萬民眾爭睹 森巴女郎打頭陣

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

相關新聞

NBA／4年1億美元留神偷 丹尼爾斯續披老鷹戰袍

上季榮獲「年度最佳進步獎」的老鷹隊後衛「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels），同意以4年1億美元合約續留亞特蘭大...

NBA／5年1.25億美元！金塊續約「冠軍命」布勞森

菜鳥年就拿到冠軍戒的金塊隊後衛布勞恩（Christian Braun），和金塊達成5年1.25億美元延長合約的共識，他的...

NBA／帶傷助雷霆奪冠再動刀 威廉斯開幕戰確定缺席

衛冕軍雷霆隊明天將迎接新賽季開幕戰，但前鋒威廉斯（Jalen Williams）確定無法出戰火箭隊，他季外動了右手腕手術...

NBA／波傑姆斯基想當勇士王朝接班人 格林前輩暗示：要小心！

過去十年，金州勇士一直是聯盟中的勁旅，隨著陣中核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人年齡都已過35歲，如何找尋、培養適合的接班人成了目前球隊的課題。目前看來，

NBA／湖人如何圓奪冠夢？ 主帥瑞迪克強調關鍵在「防守」

新賽季將目標志在奪冠的湖人隊，卻在近期熱身賽打得差強人意，僅拿到1勝，而總教練瑞迪克（JJ Redick）在今日受訪提到球隊的表現，他強調球隊若想奪冠，勢必要提升防守到「冠軍」級別。 瑞迪克在接

NBA／美媒稱活塞目前無意端合約 欲放走兩名22年樂透新秀

據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，底特律活塞隊下個賽季將不會與陣中年輕好手杜倫（Jalen Duren）和艾維（Jaden Ivey）續約，這代表他們在下個休賽季走完新秀合約後，可能將另

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。