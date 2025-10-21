NBA／4年1億美元留神偷 丹尼爾斯續披老鷹戰袍

上季榮獲「年度最佳進步獎」的老鷹隊後衛「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels），同意以4年1億美元合約續留亞特蘭大，他的經紀人摩爾多瓦（Daniel Moldovan）向美國媒體ESPN證實消息。

22歲的丹尼爾斯在2022年選秀會第8順位被鵜鶘隊挑中，待了兩季後被送到老鷹，場均繳出14.1分、5.9籃板、4.4助攻和3.0抄截的全方位數據，不但成為1990到91賽季羅伯森（Alvin Robertson）後單季場均3抄截第一人，在年度防守球員票選上也高居第二，且以單季229次抄截進入年度防守第一隊。

老鷹今天宣布丹尼爾斯續約消息，但沒透露細節。

老鷹2024年7月透過交易，把墨瑞（Dejounte Murray）送到鵜鶘，得到丹尼爾斯和一個首輪選秀權。擅長防守的丹尼爾斯和外線著稱的楊恩（Trae Young）組成的後場搭檔成老鷹重心，不過上季在附加賽連輸兩場，無緣季後賽。

新秀延長合約的截止日期是美國時間10月20日，先前美媒曾報導，丹尼爾斯和老鷹在合約金額有「明顯差距」，丹尼爾斯希望年薪達到3千萬美元，但老鷹保持保留態度，如今在截止日前雙方達成共識，「神偷」將續留亞特蘭大。