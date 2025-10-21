NBA／5年1.25億美元！金塊續約「冠軍命」布勞森

菜鳥年就拿到冠軍戒的金塊隊後衛布勞恩（Christian Braun），和金塊達成5年1.25億美元延長合約的共識，他的經紀人達菲（Bill Duffy）向美國《ESPN》透露這項消息。

2022年選秀會第21順位進入NBA的布勞恩已經成為金塊重要戰力，也是球隊未來的建隊核心，先前就傳出他的續約金額一年約2500萬到3000萬美元之間，達菲給的數字果然符合。

金塊已經宣布布勞恩簽下新合約，但沒透露細節。

布勞恩堪稱「為冠軍而生」的球員，高中三年都奪冠，堪薩斯大學也拿過NCAA冠軍，加上NBA菜鳥年就嚐到奪冠滋味，寫下聯盟36年來紀錄。上季他場均貢獻15.4分，和2023到24球季的7.3分相較有明顯成長，同時還有5.2籃板、2.6助攻，外線命中率達3成93。布勞恩上季打了79場比賽，其中77場是先發，他也成為5位場均至少15分、5籃板且命中率5成8的球員，且其他4人都是中鋒，只有他是鋒衛球員。

在約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）和葛登（Aaron Gordon）身邊成長的布勞恩也成金塊的快攻箭頭，根據統計，他上季快攻得分累積超過400分，成為2018到19賽季希爾德（Buddy Hield）後第一人。

金塊端出5年大約留下布勞恩，代表沒有更多薪資空間和另名2022年選秀會選中的華森（Peyton Watson）續約。