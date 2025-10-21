NBA／新球季22日正式開戰 雷霆兵多將廣尋求連霸

美國職籃NBA新賽季22日開打，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊將挑戰罕見的總冠軍連霸，但那些希望看到詹姆斯（LeBronJames）寫下第23個賽季上陣紀錄的球迷，可能還要再等個幾周。

路透社報導，洛杉磯湖人隊詹姆斯由於坐骨神經痛，職業生涯將首次缺席湖人開幕戰，他的隊友唐西奇（Luka Doncic）將帶領球隊尋求佳績。

美國運動媒體ESPN分析師雷格勒（Tim Legler）表示，雷霆是西區各界關注焦點，明尼蘇達灰狼、金州勇士與洛杉磯快艇隊都是主要競爭者。

雷霆上個賽季在最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）等年輕球員帶領下，例行賽拿下驚人的68勝。全隊均衡的進攻與體型讓它有望成為繼2017、2018年勇士之後，第1支衛冕冠軍的球隊。

過去兩個賽季都進入西區決賽的明尼蘇達灰狼，主將愛德華（Anthony Edwards）實力逐年成長，也是新賽季爭奪總冠軍的勁旅之一。

雷格勒表示，勇士陣中有著經驗豐富的柯瑞（Stephen Curry），巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green），又引進內線老將霍福特（Al Horford），戰力深度和威脅性都很強。

「如果他們保持健康，這支勇士有機會成為西部頂尖球隊。」

湖人的詹姆斯要到11月中才會上陣，這段期間攻擊重心將由唐西奇扛起，這是他在湖人第一個完整賽季。

這名26歲的斯洛維尼亞球員在令人震驚的交易中從達拉斯獨行俠來到湖人，不過湖人在季後賽首輪就被灰狼淘汰，這個球季他是以更精壯的體格參加訓練營。

上個賽季，唐西奇與約柯奇（Nikola Jokic）和亞歷山大，共同成為最有價值球員（MVP）熱門人選。

ESPN分析師傑佛森（Richard Jefferson）表示，各球隊繼續追逐身材高大的球員對抗約柯奇。湖人引進才華橫溢但經常受傷的長人艾頓（DeAndre Ayton），勇士引進霍福德，達拉斯獨行俠則得到選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）。

沒有哪個年輕中鋒比聖安東尼奧馬刺的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更能吸引目光，他可能仍在長高。

ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，這位21歲法國球員在新秀賽季身高2.21公尺，隨後紀錄為2.26公尺，現在可能會更高，甚至會達到難以置信的2.31公尺。

如果保持健康，溫班亞瑪將是年度最佳防守球員的強力人選。此外，他的進攻能力正不斷提升，涵蓋組織進攻和外線投籃。

雷格勒表示，東區波士頓塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和印第安納溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）均掛傷號，這可能會為頑強的紐約尼克與新星克里夫蘭騎士隊打開大門。

雷格勒認為塞爾蒂克在總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）帶領下，將持續他們擅長的三分球策略。

NBA下一個賽季將於22日開戰，一直持續至明年4月12日。