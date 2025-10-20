快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

NBA／波傑姆斯基想當勇士王朝接班人 格林前輩暗示：要小心！

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基（左）與格林（右）。 路透社
波傑姆斯基（左）與格林（右）。 路透社

過去十年，金州勇士一直是聯盟中的勁旅，隨著陣中核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人年齡都已過35歲，如何找尋、培養適合的接班人成了目前球隊的課題。目前看來，勇士潛力新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）將有望傳承火炬，只不過他過去發表的言論卻引起格林的擔憂。

勇士在過去10年內拿下4座總冠軍，奪冠陣容的核心成員現僅剩柯瑞與格林。球團在上賽季中交易來巴特勒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），希望可以在他們生涯晚期再添1座冠軍。至於接班人議題，過去曾被視為有力人選的波爾（Jordan Poole）如今也已離隊。因此，照目前情況來看，這份擔子將落在年僅22歲的波傑姆斯基身上。

幾年前，波傑姆斯基曾發表一段言論，他指出：「當柯瑞、湯普森（Klay Thompson）和格林退休後，我認為我可以履行我的職責，帶領金州勇士隊取得優異成績。」這番話被視為是波傑姆斯基本人已做好擔任勇士王朝接班人的準備，但同時也引發不少人對他的質疑。

身為元老之一的格林，則是在近日接受媒體採訪時，回應他對於波傑姆斯基這段話的看法，「我對他說『要小心』。你告訴別人越多，他們就越會利用這一點來對付你，試圖打倒你。」格林接著說：「你可以看看我們職業生涯的軌跡和未來走向，我們都相信他會是接過火炬的人之一。」

格林更提醒這番言論背後帶來的壓力可能更為沉重，「當你在場上打得不好的時候，要小心，我們的年輕球員還沒有遇到過這種情況，因為我們這些老將還頂在這裡。當事情出錯時，年輕球員不會被擊垮，我們會被擊垮。不過，我們已經被擊垮好幾年了，所以沒關係。」格林說。

格林更暗示，如果波傑姆斯基想成為勇士隊的領袖，那就做好一旦沒有達成眾人的期盼，就得承受所有批評的心理準備。這代表若要成為一名實質意義上的領袖，首先，你的心理素質得夠「硬」。

Stephen Curry Draymond Green 勇士 Klay Thompson Jimmy Butler

相關新聞

NBA／波傑姆斯基想當勇士王朝接班人 格林前輩暗示：要小心！

過去十年，金州勇士一直是聯盟中的勁旅，隨著陣中核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人年齡都已過35歲，如何找尋、培養適合的接班人成了目前球隊的課題。目前看來，

NBA／湖人如何圓奪冠夢？ 主帥瑞迪克強調關鍵在「防守」

新賽季將目標志在奪冠的湖人隊，卻在近期熱身賽打得差強人意，僅拿到1勝，而總教練瑞迪克（JJ Redick）在今日受訪提到球隊的表現，他強調球隊若想奪冠，勢必要提升防守到「冠軍」級別。 瑞迪克在接

NBA／美媒稱活塞目前無意端合約 欲放走兩名22年樂透新秀

據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，底特律活塞隊下個賽季將不會與陣中年輕好手杜倫（Jalen Duren）和艾維（Jaden Ivey）續約，這代表他們在下個休賽季走完新秀合約後，可能將另

NBA／穆迪開幕戰缺席 勇士先發名單難產

勇士隊即將迎接NBA新賽季開幕戰，但穆迪（Moses Moody）已經確定缺席首戰。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）...

NBA／還待不到一個月！ 金塊宣布裁掉1前鋒+1中鋒

在新賽季即將開打前夕，金塊宣布裁掉陣中兩位日前才簽下訓練營合約的年輕好手，分別是前鋒愛德華（Kessler Edwards）以及布朗（Moses Brown）。 根據《丹佛公報》指出，金塊隊已正

NBA／和紫金軍團不合？衛斯特布魯克拒簽湖人時期球衣

36歲的NBA明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將以國王隊球員身分展開新賽季，國王熱身賽最終戰和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。