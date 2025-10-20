NBA／波傑姆斯基想當勇士王朝接班人 格林前輩暗示：要小心！

過去十年，金州勇士一直是聯盟中的勁旅，隨著陣中核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人年齡都已過35歲，如何找尋、培養適合的接班人成了目前球隊的課題。目前看來，勇士潛力新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）將有望傳承火炬，只不過他過去發表的言論卻引起格林的擔憂。

勇士在過去10年內拿下4座總冠軍，奪冠陣容的核心成員現僅剩柯瑞與格林。球團在上賽季中交易來巴特勒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），希望可以在他們生涯晚期再添1座冠軍。至於接班人議題，過去曾被視為有力人選的波爾（Jordan Poole）如今也已離隊。因此，照目前情況來看，這份擔子將落在年僅22歲的波傑姆斯基身上。

幾年前，波傑姆斯基曾發表一段言論，他指出：「當柯瑞、湯普森（Klay Thompson）和格林退休後，我認為我可以履行我的職責，帶領金州勇士隊取得優異成績。」這番話被視為是波傑姆斯基本人已做好擔任勇士王朝接班人的準備，但同時也引發不少人對他的質疑。

“When Steph and Klay and Dray hang it up, I think I can fulfill that role of trying to lead excellence for the Golden State Warriors."



身為元老之一的格林，則是在近日接受媒體採訪時，回應他對於波傑姆斯基這段話的看法，「我對他說『要小心』。你告訴別人越多，他們就越會利用這一點來對付你，試圖打倒你。」格林接著說：「你可以看看我們職業生涯的軌跡和未來走向，我們都相信他會是接過火炬的人之一。」

格林更提醒這番言論背後帶來的壓力可能更為沉重，「當你在場上打得不好的時候，要小心，我們的年輕球員還沒有遇到過這種情況，因為我們這些老將還頂在這裡。當事情出錯時，年輕球員不會被擊垮，我們會被擊垮。不過，我們已經被擊垮好幾年了，所以沒關係。」格林說。

格林更暗示，如果波傑姆斯基想成為勇士隊的領袖，那就做好一旦沒有達成眾人的期盼，就得承受所有批評的心理準備。這代表若要成為一名實質意義上的領袖，首先，你的心理素質得夠「硬」。