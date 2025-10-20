快訊

NBA／穆迪開幕戰缺席 勇士先發名單難產

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
穆迪(左)。 路透
勇士隊即將迎接NBA新賽季開幕戰，但穆迪（Moses Moody）已經確定缺席首戰。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今天宣布，穆迪因小腿拉傷，趕不上開幕，頂替先發位置的人選目前還沒定案。

再兩天就要迎戰湖人隊的勇士，今天進行的團隊訓練穆迪就沒下場，不過最後3場熱身賽都缺席的他有獨自練習，也有到重訓室做重量。

勇士的好消息是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和庫明加（Jonathan Kuminga）都從踝傷回歸，今天都有參與訓練，儘管目前顯示出賽成疑，仍預期開幕戰不會缺席。

穆迪原本是柯爾屬意的先發人選，熱身賽前兩戰也有場均14.5分表現，且三分球12投7中，命中率超過5成8；他的多功能性讓勇士陣容多了很多變化，小陣容時他能打到前鋒，大陣容時能擔任得分後衛，上賽季也有在關鍵時刻發揮作用，確定缺陣給柯爾執教多了一份挑戰。

柯爾今天透露，還沒決定台灣時間周三登場的開幕戰先發，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和巴特勒是不動人選，隨著穆迪無法上場，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也缺席，新加入的老將霍福特（Al Horford）和庫明加都是可能的先發人選。

霍福特已經39歲，勇士希望讓他上場時間控制在20到25分鐘，若是先發上陣又要在比賽尾聲的關鍵時刻貢獻經驗，意謂會在板凳等待很多時間。

「我們要考慮的是對輪替會有什麼影響，還有替補陣容有什麼意義。老實說，我們還沒決定好，我們要和球員商量一下。」柯爾說。

