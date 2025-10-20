NBA／湖人如何圓奪冠夢？ 主帥瑞迪克強調關鍵在「防守」

新賽季將目標志在奪冠的湖人隊，卻在近期熱身賽打得差強人意，僅拿到1勝，而總教練瑞迪克（JJ Redick）在今日受訪提到球隊的表現，他強調球隊若想奪冠，勢必要提升防守到「冠軍」級別。

瑞迪克在接受媒體採訪時，強調了打造冠軍防守體系的關鍵因素，「培養我們的習慣，建立我們的溝通，保持良好的狀態。這就是打造出色防守的方法。」

JJ Redick says in order for LAL to become a good team in ‘25-26, their defense must reach a cohesive level like they had in ‘24-25. But he has to instill habits, not just tell his guys to play championship defense. “What does that mean? … It literally doesn’t mean anything” pic.twitter.com/uR8RflQrPE — Dave McMenamin (@mcten) 2025年10月19日

上賽季，湖人的防守問題就曾遭外界詬病，無法有效保護籃板球就是其中之一，這點在季後賽更被對手放大，使他們在首輪就慘遭灰狼4：1淘汰出局。

湖人隊的冠軍防守培養計劃一直是瑞迪克休賽季的重點之一，雖令人欽佩，但培養這種習慣的過程顯然非常耗時。另一方面，為了提升防守，湖人球團在今夏也找來多位防守悍將，像是狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、後衛史馬特（Marcus Smart）等人來幫助球隊。

目前，紫金軍團陣容並不完整，當家核心「詹皇」詹姆斯（LeBron James）預計將缺席至11月中。所以湖人隊將主要依靠唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）這對搭檔來帶領球隊，但他們在場上的影響力遠遠不如詹姆斯。

少了詹姆斯在球場上的領導力，以及指揮調度的能力，湖人目前的當務之急，在於如何在遭遇傷病時，適時做出陣容調整、找回贏球的節奏，更重要的是——如瑞迪克所說，打造冠軍級別的防守，才是湖人隊下賽季衝擊總冠軍的最大本錢。