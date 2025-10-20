快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

NBA／湖人如何圓奪冠夢？ 主帥瑞迪克強調關鍵在「防守」

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人主帥瑞迪克（左）。 美聯社
湖人主帥瑞迪克（左）。 美聯社

新賽季將目標志在奪冠的湖人隊，卻在近期熱身賽打得差強人意，僅拿到1勝，而總教練瑞迪克（JJ Redick）在今日受訪提到球隊的表現，他強調球隊若想奪冠，勢必要提升防守到「冠軍」級別。

瑞迪克在接受媒體採訪時，強調了打造冠軍防守體系的關鍵因素，「培養我們的習慣，建立我們的溝通，保持良好的狀態。這就是打造出色防守的方法。」

上賽季，湖人的防守問題就曾遭外界詬病，無法有效保護籃板球就是其中之一，這點在季後賽更被對手放大，使他們在首輪就慘遭灰狼4：1淘汰出局。

湖人隊的冠軍防守培養計劃一直是瑞迪克休賽季的重點之一，雖令人欽佩，但培養這種習慣的過程顯然非常耗時。另一方面，為了提升防守，湖人球團在今夏也找來多位防守悍將，像是狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、後衛史馬特（Marcus Smart）等人來幫助球隊。

目前，紫金軍團陣容並不完整，當家核心「詹皇」詹姆斯（LeBron James）預計將缺席至11月中。所以湖人隊將主要依靠唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）這對搭檔來帶領球隊，但他們在場上的影響力遠遠不如詹姆斯。

少了詹姆斯在球場上的領導力，以及指揮調度的能力，湖人目前的當務之急，在於如何在遭遇傷病時，適時做出陣容調整、找回贏球的節奏，更重要的是——如瑞迪克所說，打造冠軍級別的防守，才是湖人隊下賽季衝擊總冠軍的最大本錢。

湖人 JJ Redick LeBron James Luka Doncic 里夫斯

相關新聞

NBA／波傑姆斯基想當勇士王朝接班人 格林前輩暗示：要小心！

過去十年，金州勇士一直是聯盟中的勁旅，隨著陣中核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人年齡都已過35歲，如何找尋、培養適合的接班人成了目前球隊的課題。目前看來，

NBA／湖人如何圓奪冠夢？ 主帥瑞迪克強調關鍵在「防守」

新賽季將目標志在奪冠的湖人隊，卻在近期熱身賽打得差強人意，僅拿到1勝，而總教練瑞迪克（JJ Redick）在今日受訪提到球隊的表現，他強調球隊若想奪冠，勢必要提升防守到「冠軍」級別。 瑞迪克在接

NBA／美媒稱活塞目前無意端合約 欲放走兩名22年樂透新秀

據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，底特律活塞隊下個賽季將不會與陣中年輕好手杜倫（Jalen Duren）和艾維（Jaden Ivey）續約，這代表他們在下個休賽季走完新秀合約後，可能將另

NBA／穆迪開幕戰缺席 勇士先發名單難產

勇士隊即將迎接NBA新賽季開幕戰，但穆迪（Moses Moody）已經確定缺席首戰。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）...

NBA／還待不到一個月！ 金塊宣布裁掉1前鋒+1中鋒

在新賽季即將開打前夕，金塊宣布裁掉陣中兩位日前才簽下訓練營合約的年輕好手，分別是前鋒愛德華（Kessler Edwards）以及布朗（Moses Brown）。 根據《丹佛公報》指出，金塊隊已正

NBA／和紫金軍團不合？衛斯特布魯克拒簽湖人時期球衣

36歲的NBA明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將以國王隊球員身分展開新賽季，國王熱身賽最終戰和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。