NBA／還待不到一個月！ 金塊宣布裁掉1前鋒+1中鋒

在新賽季即將開打前夕，金塊宣布裁掉陣中兩位日前才簽下訓練營合約的年輕好手，分別是前鋒愛德華（Kessler Edwards）以及布朗（Moses Brown）。

根據《丹佛公報》指出，金塊隊已正式宣布裁掉司職前鋒的愛德華與擔任中鋒的布朗。愛德華和布朗兩人在今年9月30日獲金塊簽約，不過該合約性質為訓練營合約，在打完季前熱身賽後，他們並沒有獲得金塊球團的青睞，反倒是皆被開除。

金塊長人布朗。 路透社

現年26歲的布朗，上賽季效力於溜馬和獨行俠，平均每場上場時間為9.2分鐘，得到5.8分和 3.4個籃板，他今夏代表丹佛金塊隊參加了兩場季前賽，總共只上場8分鐘，在有限時間內，他仍然繳出9分和6個籃板的不俗發揮。

另一名前鋒愛德華，在國王隊效力2個賽季後，他上賽季也在獨行俠陣中效力，他打了40場比賽，其中18場比賽他擔任先發球員。

上賽季，愛德華場均可以得到4.2分和2.9個籃板，三分球命中率達到了生涯最高的40.7%。和布朗一樣，愛德華在季前賽僅僅出賽了8分鐘，並總計貢獻1分、3個籃板和2次火鍋。

新賽季陣容大幅提升的金塊，將持續朝著奪冠的目標前進，目前陣中前鋒和禁區的位置人才濟濟，包含像是瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、強森（Cameron Johnson）、布朗（Bruce Brown）等人。因此，目前薪資空間較緊縮的金塊，也不太可能會有額外花銀彈再簽下球員的打算。