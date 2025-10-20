NBA／美媒稱活塞目前無意端合約 欲放走兩名22年樂透秀
據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，底特律活塞隊下個賽季將不會與陣中年輕好手杜倫（Jalen Duren）和艾維（Jaden Ivey）續約，這代表他們在下個休賽季走完新秀合約後，可能將另覓新東家。
杜倫和艾維目前都是活塞陣中的新星潛力，他們在2022年選秀會中以樂透簽之姿中選，並在這幾年的磨練中，逐步站穩球隊輪換，目前，這兩人即將進入新秀合約最後一年。然而，根據費雪透露，球團與他們之間的合約談判的進展仍不順利。
費雪提到：「有消息稱，到目前為止，活塞隊首輪新秀的表現都沒有為球團提供他們的新合約帶來多大動力。」他接著指出：「本週突然宣布艾維需要接受手術以緩解右膝不適，預計不需要很長的恢復期，但這肯定不會讓活塞隊的談判變得更容易，因為他們可能會選擇謹慎行事。」
司職得分後衛的艾維是2022年首輪第5順位新秀，上賽季他平均每場上場30分鐘，平均得到17.6分、4.1個籃板和4次助攻；另一位第13順位秀杜倫，則是活塞陣中的當家中鋒，他上賽季場均交出「雙十」，有11.8分和10.3籃板。
雖然兩人帳面數據看似不錯，不過艾維和杜倫分別有失誤率過高以及防守不佳等疑慮，這或許也是球團目前並不打算端出合約的主要原因，他們也有可能將在新賽季持續觀察這兩位新秀的表現，再另行做定奪。
