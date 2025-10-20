NBA／和紫金軍團不合？衛斯特布魯克拒簽湖人時期球衣
36歲的NBA明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將以國王隊球員身分展開新賽季，國王熱身賽最終戰和湖人隊交手以117：116險勝，止住3連敗，卻出現場邊插曲，「衛少」為球迷簽名時跳過湖人時期球衣，舉動讓人玩味。
國王和湖人的熱身賽場邊，有名年輕球迷帶了衛斯特布魯克效力不同球隊的球衣，吸引「衛少」注意力；他先為兩件雷霆隊球衣簽名，然後跳過兩件湖人球衣，再為一件火箭隊球衣落款。
「我不知道要不要簽那件球衣，不過我會幫你簽別的東西。」衛斯特布魯克說。
今年以自由球員身分和國王簽下一年360萬美元合約的衛斯特布魯克，2021年曾加入湖人，但期待愈高失望也愈大，「衛少」的球風和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）不合，投籃不穩定性又飽受批評，2023年2月湖人就在三方交易中將衛斯特布魯克送到爵士隊。
爵士之後買斷衛斯特布魯克合約，他再和快艇隊簽約，不過去年夏天快艇又將「衛少」送去爵士；爵士很快把衛斯特魯克裁掉，他後續加入金塊隊，上季成為史上第一位完成200次「大三元」的球員，生涯得分也突破26000分大關。
國王是衛斯特布魯克效力的第7支球隊，就熱身賽的簽名插曲來看，他已準備好展開球員生涯新的一頁。
