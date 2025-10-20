NBA／公鹿為何無法打造王朝？ 專業分析人士劍指一項關鍵數據
自2021年奪冠後，密爾瓦基公鹿隊在過去幾年內一直難以圍繞自家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）打造陣容，原因也在近日得到解答，據專業人士分析指出，公鹿的新秀養成不彰，正是阻礙他們前進的最大阻力。
作為一支小市場球隊，公鹿的建隊方針不像湖人或勇士等豪門球隊，能夠透過大手筆交易換來巨星，反而需要高度依賴選秀來增強陣容。然而，這份令人難以置信的數據，凸顯了他們自從選中安戴托昆波以來，在選秀會上的命運有多坎坷。
根據Bucks Lead的分析報告，隨著自家新秀史密斯（Tyler Smith）被裁，公鹿球團已連續長達11年沒有與自己的選秀球員簽續約合同，上一位獲得續約的公鹿新秀正是安戴托昆波，他在2013年選秀會中以首輪第15順位被公鹿球團挑中。
此項數據也意味著公鹿制服組近幾年培養新秀成效並不顯著，使得這些新人在走完新秀合約後，便與球團分道揚鑣，沒能將這些年輕戰力整合在一塊。
2013年選秀會後，公鹿隊挑中的新秀有：昔日榜眼，現淪落海外打球的帕克（Jabari Parker）、效力灰狼的迪文森佐（Donte DiVincenzo）、漢普頓（RJ Hampton）等人，他們皆因各種原因離開公鹿。而2019年首輪秀波特（Kevin Porter Jr.）則是在上賽季透過季中交易回到公鹿效力。
