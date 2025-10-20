NBA／確保未來核心！拓荒者一口氣端52億合約 綁住兩大年輕悍將

拓荒者隊月初就傳出和22歲後衛夏普（Shaedon Sharpe）提出延長合約的消息，初步條件是4年約9千萬美元（約27.6億台幣），如今他的經紀人喬治（Mike George）證實，夏普已同意簽下這紙4年9千萬美元的合約。

拓荒者同時也和前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）達成4年8200萬美元（約25.1億台幣）的延長合約，卡瑪拉的經紀人普特里（Dave Putterie）已和美國媒體ESPN放出這項資訊。

2022年選秀會第7順位進入NBA的夏普，上季是第3個賽季，出賽72場繳出場均18.5分、4.5籃板、2.8助攻；身為運動力驚人的側翼球員，夏普距離籃框3呎內的出手命中率高達7成5，完成65次灌籃，且根據統計，他是至少50灌球員中跳得最高的選手。

夏普生涯累積7場超過30分的表現，是22歲以下球員的隊史最高紀錄。月初曾傳出他的合約有可能達到4年、1億美元以上，最終協商結果仍是9千萬定案。

2023年選秀會第52順位獲得青睞的卡瑪拉，透過三方交易從太陽隊來到拓荒者，上季場均成績11.3分、5.8籃板和2.2助攻，入選防守第二隊。他上季還製造出91次進攻犯規，是2013到14年開始有這種數據史上第二高，抄截數也排在聯盟第9，且是單季100抄截、50火鍋的7名球員之一。

卡瑪拉也是拓荒者從2003-04年賽季後首度入選年度防守陣容的球員，4年延長合約代表至少會在波特蘭待到2029-30年賽季。