NBA／確保未來核心！拓荒者一口氣端52億合約 綁住兩大年輕悍將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拓荒者先後與夏普(右)、卡瑪拉達成續約協議。 路透社
拓荒者隊月初就傳出和22歲後衛夏普（Shaedon Sharpe）提出延長合約的消息，初步條件是4年約9千萬美元（約27.6億台幣），如今他的經紀人喬治（Mike George）證實，夏普已同意簽下這紙4年9千萬美元的合約。

拓荒者同時也和前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）達成4年8200萬美元（約25.1億台幣）的延長合約，卡瑪拉的經紀人普特里（Dave Putterie）已和美國媒體ESPN放出這項資訊。

2022年選秀會第7順位進入NBA的夏普，上季是第3個賽季，出賽72場繳出場均18.5分、4.5籃板、2.8助攻；身為運動力驚人的側翼球員，夏普距離籃框3呎內的出手命中率高達7成5，完成65次灌籃，且根據統計，他是至少50灌球員中跳得最高的選手。

夏普生涯累積7場超過30分的表現，是22歲以下球員的隊史最高紀錄。月初曾傳出他的合約有可能達到4年、1億美元以上，最終協商結果仍是9千萬定案。

2023年選秀會第52順位獲得青睞的卡瑪拉，透過三方交易從太陽隊來到拓荒者，上季場均成績11.3分、5.8籃板和2.2助攻，入選防守第二隊。他上季還製造出91次進攻犯規，是2013到14年開始有這種數據史上第二高，抄截數也排在聯盟第9，且是單季100抄截、50火鍋的7名球員之一。

卡瑪拉也是拓荒者從2003-04年賽季後首度入選年度防守陣容的球員，4年延長合約代表至少會在波特蘭待到2029-30年賽季。

相關新聞

NBA／騎士上季遺憾落馬 葛蘭德感嘆：若全員健康可以贏得總冠軍

上季例行賽東區龍頭騎士隊，本被外界視為是奪冠熱門人選，卻在季後賽次輪慘遭溜馬隊「以下剋上」，爆冷出局。現如今，當騎士明星控衛葛蘭德（Darius Garland）回顧這段難堪的過往，他指出，若球隊全員

NBA／確保未來核心！拓荒者一口氣端52億合約 綁住兩大年輕悍將

拓荒者隊月初就傳出和22歲後衛夏普（Shaedon Sharpe）提出延長合約的消息，初步條件是4年約9千萬美元，如今他...

NBA／想轉籍和唐西奇打國際賽 海斯透露原因：美國不辦公開選拔

湖人隊中鋒海斯（Jaxson Hayes）日前已經透露，正在申辦斯洛維尼亞護照，打算夏天也能和湖人隊友唐西奇（Luka ...

NBA／杜蘭特兩年27.6億續簽火箭 生涯總薪資創歷史新高

ESPN報導，休士頓火箭隊球星杜蘭特已同意一份為期兩年、價值9000萬美元（約新台幣27.5億元）的新延長合約，並包含2...

NBA／喊話美知名記者 愛德華：若我被交易記得先私訊我

愛德華（Anthony Edwards）身為灰狼當家少主，攻守絕對核心，基本上沒人認為灰狼會考慮交易他，然而就在歷經唐西奇（Luka Doncic）的震撼交易案後，NBA的世界似乎再也沒有什麼「不可能

NBA／「白色巧克力」威廉斯炸翻南港 冠軍看好這幾隊

曾多次來台的NBA退役球星「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams），今天現身南港為即將展開的NBA新賽季宣傳...

