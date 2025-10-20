NBA／騎士上季遺憾落馬 葛蘭德感嘆：若全員健康可以贏得總冠軍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士明星後衛葛蘭德。 法新社
上季例行賽東區龍頭騎士隊，本被外界視為是奪冠熱門人選，卻在季後賽次輪慘遭溜馬隊「以下剋上」，爆冷出局。現如今，當騎士明星控衛葛蘭德（Darius Garland）回顧這段難堪的過往，他指出，若球隊全員保持健康，他們本可以贏得總冠軍。

騎士隊在例行賽以64勝18負的戰績位居東區第1，全聯盟僅有雷霆隊戰績在他們之上，這支東部勁旅原被看好有望踏上總決賽地板，與雷霆正面交鋒。然而，他們卻在季後賽次輪中，遭遇東區第4種子的印第安那溜馬隊，最終溜馬以4：1淘汰騎士，粉碎了他們的冠軍夢。

溜馬此後更挾帶著這股氣勢，一路挺進總決賽，雖然最終敗給雷霆，無緣在獎盃上鍍金。但他們的表現已獲得球迷認可，更被認為是當屆的最大黑馬。

回顧騎士隊的季後賽歷程，葛蘭德表示，他堅信這支球隊有能力一路走下去，如果不是因為傷病，他們本來可以奪冠。他在《SiriusXM NBA電台》中說道：「騎士這支球隊的天賦令人難以置信。我們在攻防兩端都展現出了強大的意志力……是的，我可以自信地說，我們本可以贏得總冠軍。」

當時，騎士陣中遭遇傷病的苦主之一便是葛蘭德，他因傷被迫缺席次輪系列賽的前兩場關鍵賽事，當時溜馬隊在那兩場比賽中取得2：0領先，成功在開局打出氣勢，最終贏得系列賽的勝利。目前，葛蘭德也因季後賽期間所受的傷正接受治療，預估將缺席新賽季初的前幾場比賽。

上賽季，葛蘭德場均有20.6分、6.7次助攻和2.9個籃板，並生涯二度入選明星賽。

