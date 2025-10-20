NBA／想轉籍和唐西奇打國際賽 海斯透露原因：美國不辦公開選拔

湖人隊中鋒海斯（Jaxson Hayes）日前已經透露，正在申辦斯洛維尼亞護照，打算夏天也能和湖人隊友唐西奇（Luka Doncic）繼續攜手，今天他「加碼」細節，早在去年冬天，唐西奇還沒交易到湖人時，他和唐西奇的經紀人達菲（Bill Duffy）就提出這個想法。

25歲的海斯出生於俄克拉荷馬州諾曼市，他表示斯洛維尼亞國家隊允許一名歸化公民進入國際比賽名單，這也是他的目標名額。

決定轉籍的部分原因是美國男籃隊的選拔過程，海斯強調當然想披上美國隊戰袍，但現實層面有難度，他說：「美國隊不辦公開選拔，我覺得有些不該出現的人被邀請進入美國隊訓練營，所以我只是想在那舞台打球，為了登上那舞台，我會盡一切努力。」

達菲過去就曾幫助德國出生的美國籍球員藍道夫（Anthony Randolph）轉籍到斯洛維尼亞，成為2017年歐錦賽的成員；達菲也曾是傳奇球星奈許（Steve Nash）的團隊成員，他相信加拿大國家隊的經驗是幫助奈許拿下2次NBA年度MVP的關鍵。

斯洛維尼亞今年歐錦賽打進8強，唐西奇場均貢獻34.7分，斯洛維尼亞希望幫當家球星找助手，206公分的內博（Josh Nebo）已歸化成斯洛維尼亞籍，但卻因受傷打亂計劃。

湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）對海斯加入斯洛維尼亞抱持支持態度，他表示自身在美國隊的經驗幫助自己成為更好的球員，「我認為對他來說，如果真的能實現這一點，和唐西奇建立連結並產生化學反應，那會非常棒。」