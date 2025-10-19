NBA／ESPN：杜蘭特與火箭續2年約 NBA生涯總薪資創歷史新高

中央社／ 休士頓19日綜合外電報導
ESPN報導，休士頓火箭隊球星杜蘭特已同意一份為期兩年、價值9000萬美元（約新台幣27.5億元）的新延長合約，並包含2027-28球季的球員選擇權。如此一來，他在NBA生涯總薪資將達到5億9820萬美元，締造聯盟歷史新高。

根據ESPN，杜蘭特（Kevin Durant）原本符合簽下兩年1億2000萬美元頂薪合約的資格，但在選擇交易至火箭隊時，他就已了解這份新合約將會犧牲部分薪資（這次約少了3000萬美元），以便雙方能展開長期合作，讓球隊在建構陣容方面有更大的彈性。

杜蘭特截至目前及未來合約薪資，累積總收入高達5億9820萬美元（約新台幣183億元），成為NBA史上生涯收入最高的球員，超越了洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的5億8390萬美元。

火箭今年7月透過NBA史上規模最大的7隊聯合交易取得杜蘭特。杜蘭特的加入，讓上季西區第二種子的火箭隊搖身一變，成為具有爭冠實力的勁旅，將與年輕球星森貢（Alperen Sengun）、湯普森（AmenThompson）組成強大陣容。

杜蘭特現年37歲，為兩屆總冠軍及兩屆總冠軍賽最有價值球員（FMVP），15度入選明星賽，被視為聯盟頂尖的跳投與自主進攻好手，有望完美融入火箭的體系。

根據GeniusIQ數據，杜蘭特上季跳投命中率為全聯盟第一的49.7％，其中中距離命中率為53.1％，帶球跳投的命中率也高達50.9％，為聯盟最佳。

