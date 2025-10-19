聽新聞
NBA／喊話美知名記者 愛德華：若我被交易記得先私訊我
愛德華（Anthony Edwards）身為灰狼當家少主，攻守絕對核心，基本上沒人認為灰狼會考慮交易他，然而就在歷經唐西奇（Luka Doncic）的震撼交易案後，NBA的世界似乎再也沒有什麼「不可能」。
不過，如果哪天真的發生重大交易，愛德華希望自己能夠第一個知道。
日前在美國舉辦的第一屆「Believe That Awards」頒獎典禮上，愛德華以幽默口吻警告當晚獲頒「年度記者」的《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）。
「如果我真的要被交易，你最好先傳訊息告訴我，」愛德華半開玩笑地說，「別在X上爆料那些狗屁消息，直接傳訊息讓我知道！」
查拉尼亞今年2月爆料唐西奇被交易的消息時，一度還被外界以為「帳號被盜」，因為沒人相信獨行俠居然會賣掉鎮隊之寶。在這場與愛德華的視訊採訪中，查拉尼亞分享當時爆料的想法。
「當我發推完的7分鐘後，這段時間我手在顫抖，因為你很清楚那件事帶來什麼樣的影響，沒人會預期到像Luka這樣的球星或像Ant，沒人預期到像你會被交易。」查拉尼亞說。
