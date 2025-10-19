快訊

NBA／「白色巧克力」威廉斯炸翻南港 冠軍看好這幾隊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
「白色巧克力」威廉斯來台。記者曾思儒／攝影
「白色巧克力」威廉斯來台。記者曾思儒／攝影

曾多次來台的NBA退役球星「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams），今天現身南港為即將展開的NBA新賽季宣傳，現場擠滿他的球迷，他也分享今年看好的冠軍隊伍。

2006年隨熱火拿下總冠軍的威廉斯，第一個提到的冠軍候選球隊是「綠衫軍」塞爾蒂克隊，不過他馬上補充說：「但泰托姆（Jayson Tatum）受傷了，所以我認為不會發生。我想快艇有很好的機會，火箭隊和魔術隊也有機會。」

今年緯來電視網股份有限公司再度與NBA 達成合作協議，成為臺灣區主要戰略夥伴，受邀來台的威廉斯今天和球迷親切互動，聯訪時許多問題回答後還會反問提問者，展現十足親和力。

「白色巧克力」威廉斯來台，吸引大批球迷。記者曾思儒／攝影
「白色巧克力」威廉斯來台，吸引大批球迷。記者曾思儒／攝影

49歲的威廉斯過往以華麗傳球聞名，他提到現在NBA生態和昔日有很大變化，現在的後衛得分爆發力強，一場比賽動輒可拿幾十分，和自己以助攻為主的球風相去極大。有趣的是，他看好的本季MVP都是後衛，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）都是他點名人選。

今天現場有不少球迷自製「GOAT（史上最佳）」的加油版，威廉斯也分享，個人認為的史上最佳球員是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。

「白色巧克力」威廉斯來台。記者曾思儒／攝影
「白色巧克力」威廉斯來台。記者曾思儒／攝影

