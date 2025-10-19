快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

NBA／歷經8個月休養重返賽場 安比德：能夠打球很開心

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

費城76人球星安比德（Joel Embiid）在經歷將近8個月的休養後，終於在季前賽收官之前回到球場，他全場攻下14分7籃板8助攻，幫助球隊以126比110擊敗灰狼。

安比德展現良好狀態，若無意外，將隨隊出戰下周對塞爾蒂克的開幕戰。值得注意的是，安比德已摘除去年讓他困擾不已的厚重護膝，場上移動顯得更為輕盈。

「我不想再去想過去的事情，」安比德賽後表示，「現在我的身心狀態都很好，能再次碰到籃球、重新打球，做我熱愛的事情，這讓我非常開心。」

安比德上一次出賽已經要追溯到今年年初2月22日對籃網的比賽，之後他就因左膝關節鏡手術宣告提前報銷。整個賽季下來，安比德僅出賽19場，連帶也讓76人戰績跌落谷底。

被問到是否覺得自己狀態恢復如同年輕時，安比德笑著回應：「我不會說我又像18歲一樣，畢竟那是不可能的。不過我會一步一步來，有些日子感覺很好，有時候膝蓋會有點緊，但我會從中學習、調整，並且持續做對的事。」

對於安比德的復出表現，76人主帥諾斯（Nick Nurse）也是相當滿意。「他的狀況非常不錯。他的移動很好，投得準、傳得好，整體節奏也不錯，沒看到什麼明顯的問題。」

除了安比德外，76人另一位明星前鋒喬治（Paul George）目前仍處於養傷階段，他在接受7月膝蓋手術後持續復健，雖然本周已參加部分團隊訓練，但尚未通過最終回歸球場的傷勢評估。

相關新聞

NBA／財務空間不夠靈活！勇士裁掉小柯瑞 兄弟聯手仍有機會

勇士隊今天宣布裁掉當家球星柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry），不過預期開季第一個月的...

NBA／湖人熱身賽僅拿1勝問題出在哪？ 唐西奇：需加強身體對抗

休賽季積極補強的湖人隊在熱身賽表現卻差強人意，戰績僅為1勝5敗，而隨著新賽季即將開打，湖人看板球星唐西奇（Luka Doncic）也在近日喊話稱，球隊需要在接下來的比賽中，加強身體對抗，才能在少了「詹

NBA／欲追隨詹皇腳步打到40歲 柯瑞強調：我仍然熱愛籃球

現年37歲的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）上賽季依舊繳出頂級巨星的數據，絲毫沒有老化跡象，他在近期受訪時透露，自己目前還沒有退休的念頭。而另一位同樣頂著高齡在聯盟中征戰，同時還能持明星級身

NBA／歷經8個月休養重返賽場 安比德：能夠打球很開心

費城76人球星安比德（Joel Embiid）在經歷將近8個月的休養後，終於在季前賽收官之前回到球場，他全場攻下14分7籃板8助攻，幫助球隊以126比110擊敗灰狼。 安比德展現良好狀態，若無意

NBA／盛讚里夫斯進攻隨心所欲 湖人主帥看見特別之處

洛杉磯湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）看到了里夫斯（Austin Reaves）身上的特別之處，也看見他的進步狀態，甚至拿他和昔日3度獲選「年度最佳第六人」的克勞佛（Jamal Crawford

NBA／灰熊控衛戰力拉警報 小皮本左腳趾傷勢將缺陣12周

效力灰熊隊的替補控衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）近期遭逢左腳大姆指傷勢所苦，而他也隨即接受手術治療。而根據美媒透露，小皮本預計將缺席12周左右。 依據《ESPN》名記查拉尼亞（S

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。