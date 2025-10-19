NBA／歷經8個月休養重返賽場 安比德：能夠打球很開心

費城76人球星安比德（Joel Embiid）在經歷將近8個月的休養後，終於在季前賽收官之前回到球場，他全場攻下14分7籃板8助攻，幫助球隊以126比110擊敗灰狼。

安比德展現良好狀態，若無意外，將隨隊出戰下周對塞爾蒂克的開幕戰。值得注意的是，安比德已摘除去年讓他困擾不已的厚重護膝，場上移動顯得更為輕盈。

「我不想再去想過去的事情，」安比德賽後表示，「現在我的身心狀態都很好，能再次碰到籃球、重新打球，做我熱愛的事情，這讓我非常開心。」

安比德上一次出賽已經要追溯到今年年初2月22日對籃網的比賽，之後他就因左膝關節鏡手術宣告提前報銷。整個賽季下來，安比德僅出賽19場，連帶也讓76人戰績跌落谷底。

被問到是否覺得自己狀態恢復如同年輕時，安比德笑著回應：「我不會說我又像18歲一樣，畢竟那是不可能的。不過我會一步一步來，有些日子感覺很好，有時候膝蓋會有點緊，但我會從中學習、調整，並且持續做對的事。」

A return to remember for Joel Embiid tonight 🔔



14 PTS | 7 REB | 8 AST | 3 STL | 18 MIN pic.twitter.com/AgnSIryKGn — NBA (@NBA) 2025年10月18日

對於安比德的復出表現，76人主帥諾斯（Nick Nurse）也是相當滿意。「他的狀況非常不錯。他的移動很好，投得準、傳得好，整體節奏也不錯，沒看到什麼明顯的問題。」

除了安比德外，76人另一位明星前鋒喬治（Paul George）目前仍處於養傷階段，他在接受7月膝蓋手術後持續復健，雖然本周已參加部分團隊訓練，但尚未通過最終回歸球場的傷勢評估。