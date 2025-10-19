NBA／欲追隨詹皇腳步打到40歲 柯瑞強調：我仍然熱愛籃球

現年37歲的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）上賽季依舊繳出頂級巨星的數據，絲毫沒有老化跡象，他在近期受訪時透露，自己目前還沒有退休的念頭。而另一位同樣頂著高齡在聯盟中征戰，同時還能持明星級身手的正是湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

柯瑞在接受《Essentially Sports》採訪時表示，他正在努力訓練，希望在40多歲時仍能保持精英水平。柯瑞解釋，他的目標是保持足夠健康的身體，以便能夠按照自己的意願，延續其職業生涯，他說道：「我只想說，如果我的能力夠強，我想擁有上場機會。」

從2009年進入聯盟以來，柯瑞已在聯盟累積不少個人榮譽，包含4座總冠軍、2屆MVP、1次FMVP、11次入選明星賽等殊榮，但更令人難以置信的是，即便已經邁入超過35歲的高齡，他仍然在球場上能夠打出極具競爭力的表現。上賽季柯瑞場均繳出24.5分、4.4籃板與6助攻就是最好的例證。

對此，柯瑞則回應他長年保持競爭力的秘訣，「這很大程度上歸功於我自打開始打球以來所做的基礎訓練。」他進一步解釋：「首先，我仍然熱愛籃球。我很幸運身邊有一支團隊，他們幫助我汲取了我想要投入的精神，並給我提供了保持身體靈活、放鬆以及預防傷病的方法。剩下的就是堅持上場訓練的毅力。我仍然熱愛籃球，並希望繼續堅持下去。」

回顧詹姆斯的生涯，他已征戰聯盟超過22個賽季，同樣也是個人榮譽與獎項拿到「手軟」的頂尖巨星，更令人瞠目結舌的是，他每一年場均得分都保持在20分以上。現年40歲的他，依舊在為新賽季復出做準備，似乎沒有高掛球鞋的打算。

也因此，詹姆斯可以說是柯瑞在這條道路上的前輩，抑或是榜樣般的存在。而這兩位巨星也從過去的輝煌生涯證明，只要維持健康，他們倆的地位在聯盟中依舊難以撼動。

