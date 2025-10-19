快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

NBA／欲追隨詹皇腳步打到40歲 柯瑞強調：我仍然熱愛籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞（左）與詹姆斯（右）。 美聯社
柯瑞（左）與詹姆斯（右）。 美聯社

現年37歲的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）上賽季依舊繳出頂級巨星的數據，絲毫沒有老化跡象，他在近期受訪時透露，自己目前還沒有退休的念頭。而另一位同樣頂著高齡在聯盟中征戰，同時還能持明星級身手的正是湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

柯瑞在接受《Essentially Sports》採訪時表示，他正在努力訓練，希望在40多歲時仍能保持精英水平。柯瑞解釋，他的目標是保持足夠健康的身體，以便能夠按照自己的意願，延續其職業生涯，他說道：「我只想說，如果我的能力夠強，我想擁有上場機會。」

從2009年進入聯盟以來，柯瑞已在聯盟累積不少個人榮譽，包含4座總冠軍、2屆MVP、1次FMVP、11次入選明星賽等殊榮，但更令人難以置信的是，即便已經邁入超過35歲的高齡，他仍然在球場上能夠打出極具競爭力的表現。上賽季柯瑞場均繳出24.5分、4.4籃板與6助攻就是最好的例證。

對此，柯瑞則回應他長年保持競爭力的秘訣，「這很大程度上歸功於我自打開始打球以來所做的基礎訓練。」他進一步解釋：「首先，我仍然熱愛籃球。我很幸運身邊有一支團隊，他們幫助我汲取了我想要投入的精神，並給我提供了保持身體靈活、放鬆以及預防傷病的方法。剩下的就是堅持上場訓練的毅力。我仍然熱愛籃球，並希望繼續堅持下去。」

回顧詹姆斯的生涯，他已征戰聯盟超過22個賽季，同樣也是個人榮譽與獎項拿到「手軟」的頂尖巨星，更令人瞠目結舌的是，他每一年場均得分都保持在20分以上。現年40歲的他，依舊在為新賽季復出做準備，似乎沒有高掛球鞋的打算。

也因此，詹姆斯可以說是柯瑞在這條道路上的前輩，抑或是榜樣般的存在。而這兩位巨星也從過去的輝煌生涯證明，只要維持健康，他們倆的地位在聯盟中依舊難以撼動。

勇士 Stephen Curry LeBron James

相關新聞

NBA／財務空間不夠靈活！勇士裁掉小柯瑞 兄弟聯手仍有機會

勇士隊今天宣布裁掉當家球星柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry），不過預期開季第一個月的...

NBA／湖人熱身賽僅拿1勝問題出在哪？ 唐西奇：需加強身體對抗

休賽季積極補強的湖人隊在熱身賽表現卻差強人意，戰績僅為1勝5敗，而隨著新賽季即將開打，湖人看板球星唐西奇（Luka Doncic）也在近日喊話稱，球隊需要在接下來的比賽中，加強身體對抗，才能在少了「詹

NBA／欲追隨詹皇腳步打到40歲 柯瑞強調：我仍然熱愛籃球

現年37歲的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）上賽季依舊繳出頂級巨星的數據，絲毫沒有老化跡象，他在近期受訪時透露，自己目前還沒有退休的念頭。而另一位同樣頂著高齡在聯盟中征戰，同時還能持明星級身

NBA／歷經8個月休養重返賽場 安比德：能夠打球很開心

費城76人球星安比德（Joel Embiid）在經歷將近8個月的休養後，終於在季前賽收官之前回到球場，他全場攻下14分7籃板8助攻，幫助球隊以126比110擊敗灰狼。 安比德展現良好狀態，若無意

NBA／盛讚里夫斯進攻隨心所欲 湖人主帥看見特別之處

洛杉磯湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）看到了里夫斯（Austin Reaves）身上的特別之處，也看見他的進步狀態，甚至拿他和昔日3度獲選「年度最佳第六人」的克勞佛（Jamal Crawford

NBA／灰熊控衛戰力拉警報 小皮本左腳趾傷勢將缺陣12周

效力灰熊隊的替補控衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）近期遭逢左腳大姆指傷勢所苦，而他也隨即接受手術治療。而根據美媒透露，小皮本預計將缺席12周左右。 依據《ESPN》名記查拉尼亞（S

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。