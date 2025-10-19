NBA／盛讚里夫斯進攻隨心所欲 湖人主帥看見特別之處

洛杉磯湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）看到了里夫斯（Austin Reaves）身上的特別之處，也看見他的進步狀態，甚至拿他和昔日3度獲選「年度最佳第六人」的克勞佛（Jamal Crawford）相比。

瑞迪克表示，從訓練營開始，他就注意到里夫斯展現出全新的成熟度與創造力，特別是在如何製造犯規與掌握節奏方面。「他現在變得非常聰明，能用各種不同方式去造成對手犯規，」瑞迪克說道，同時稱讚里夫斯在組織與得分兩端的全面成長。

瑞迪克還提到，在一次隊內對抗賽中，里夫斯幾乎隨心所欲地進攻，徹底掌控了比賽節奏，「他能在場上找到想要的位置，隨時製造進攻機會。雖然我們的防守本該做得更好，但他在那場比賽中展現出的冷靜與控制力，真的令人印象深刻。」

賽後被告知自己被拿來與單打能力強大的克勞佛相比時，里夫斯笑著回應：「克勞佛真的是個傳奇。我想教練是指我的進攻創意吧。不過老實說，我並不會事先設想自己要怎麼打，很多動作都是自然反應而來。我以前沒聽過這樣的比較，但聽完之後，我現在更喜歡教練了。」

「他真的變得越來越全面，不僅能自己得分，也能讓全隊運轉得更順暢，讓隊友變得更出色。」瑞迪克總結道。