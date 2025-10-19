NBA／湖人熱身賽僅拿1勝問題出在哪？ 唐西奇：需加強身體對抗

休賽季積極補強的湖人隊在熱身賽表現卻差強人意，戰績僅為1勝5敗，而隨著新賽季即將開打，湖人看板球星唐西奇（Luka Doncic）也在近日喊話稱，球隊需要在接下來的比賽中，加強身體對抗，才能在少了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣的情況下，維持一定的競爭力。

昨日，湖人在最後一場熱身賽碰頭國王隊，雖然唐西奇個人繳出亮眼表現，砍全場最高的31分，外帶5籃板、9助攻，不過球隊仍以116：117輸球。在賽後接受採訪時，唐西奇談到，「顯然，實際比賽與訓練有所不同。我認為在訓練中，我們的身體對抗得更加激烈。就像我說的，我們需要加強身體對抗。」

雖然湖人在今夏找來許多即戰力球員，包含史馬特（Marcus Smart）、艾頓（Deandre Ayton）等，但他們近期陣中卻是傷兵滿營的狀況，除了當家球星詹姆斯外，另外中鋒海斯（Jaxson Hayes）、「皇子」布朗尼（Bronny James）也都有傷在身。

好消息是，詹姆斯預計11月中旬重返賽場，唐西奇強調在這段期間，球隊需要打得更積極，敢於給對手「上身體」。他說道：「有些事情需要改進。顯然，我認為是身體對抗的問題。」

在台灣時間下週三，湖人勇士將進行開幕戰，這是雙方近期第3度交手。回顧日前兩支球隊的交手紀錄，雙方各取得1勝。