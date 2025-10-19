NBA／趕不上開幕戰 沙波尼斯大腿拉傷至少先缺席2戰
國王隊還沒開季就有傷情，明星球員沙波尼斯（Domantas Sabonis）因大腿拉傷至少要休養一星期，確定趕不上球隊開幕戰，最快要在主場第二戰才能回歸。
沙波尼斯是大腿後側肌肉輕度拉傷，傷勢發生在球隊16日和快艇隊進行的熱身賽；他因此缺席國王最後一場和湖人隊的熱身賽，球隊接續宣布他是一級拉傷，雖已經是較輕微的傷勢，但仍錯過台灣時間23日和太陽隊的新球季開幕戰，25日的主場開幕戰也確定缺席，最早的回歸時間點將是台灣時間27日主場迎戰湖人隊。
大腿後肌拉傷（hamstring strain）分成一到三級，隨著數字增加嚴重程度也增加，一級是最輕微，第三級是肌纖維完全斷裂，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）上季季後賽也曾有大腿後肌一級拉傷。
國王已經少了剛和球隊完成5年1.4億美元（約台幣42.8億元）續約的射手穆雷（Keegan Murray），他和拓荒者隊的熱身賽傷到左手拇指十字韌帶，至少要休4到6周；沙波尼斯也確定趕不上開季，球隊熱身賽中已經測試二年級中鋒瓊斯（Isaac Jones）、老將薩里奇（Dario Saric）和中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）來頂上位置的方案。
