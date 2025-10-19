NBA／灰熊控衛戰力拉警報 小皮本左腳趾傷勢將缺陣12周

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊替補控衛小皮本。 美聯社
效力灰熊隊的替補控衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）近期遭逢左腳大姆指傷勢所苦，而他也隨即接受手術治療。而根據美媒透露，小皮本預計將缺席12周左右。

依據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，因小皮本的左腳大腳趾受傷，他將接受手術並休養，新賽季的前半段賽程都將缺陣，而他將在術後12周重新接受評估，這意味著他至少要休戰到明年1月中旬。

小皮本上賽季作為灰熊板凳重要的替補戰力，主要擔任當家球星莫蘭特（Ja Morant）的替補。他上季共出戰79場比賽，場均為9.9分、4.4次助攻和3.3個籃板。

值得注意的是，小皮本的父親正是名人堂成員、前公牛隊傳奇球星「天下第二人」皮本（Scottie Pippen），皮本曾在90年代跟隨「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），一同為公牛隊拿下6座總冠軍，打響「公牛王朝」的名號。

雖然小皮本的名聲不如他的父親響亮，但俗話說「虎父無犬子」，他仍用實際表現證明，自己有實力站穩聯盟。在新秀賽季他與洛杉磯湖人隊簽訂了雙向合同，僅打了6場比賽，隨後來到灰熊逐漸找到上場定位和信心，灰熊球團於去年1月與他再簽訂一份雙向合同，後續休賽季更轉為4年960萬美元的正式合約，可說是苦盡甘來；小皮本在為灰熊隊效力的100場比賽中，場均得到10.5分、4.5次助攻。

