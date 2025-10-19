NBA／財務空間不夠靈活！勇士裁掉小柯瑞 兄弟聯手仍有機會
勇士隊今天宣布裁掉當家球星柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry），不過預期開季第一個月的某個時間點，柯瑞兄弟檔就會再度合體。
美國媒體報導，勇士裁掉小柯瑞是必要動作，因為勇士在薪資上限下缺乏財務靈活性，11月初之前無法承擔額外的老將底薪合約。勇士的第15個也是最後一個球員名額將一直空缺，直到小柯瑞回歸。
35歲的小柯瑞過去幾周一直在勇士的訓練場館訓練，過去他曾效力灰熊隊、騎士隊、太陽隊、國王隊、獨行俠隊、拓荒者隊、76人隊、籃網隊和黃蜂隊，第11個賽季從勇士隊發展聯盟展開，但後來決定離開和哥哥連結甚深的灣區，走自己的職業路。今年夏天，小柯瑞決定是和哥哥聯手的正確時間點，實現兄弟聯手的目標，不過這個夢想受勇士薪資結構影響暫時延後。
小柯瑞和哥哥一樣以外線著稱，小柯瑞職業生涯945顆三分球進球，外線命中率4成33，是聯盟史上第7高。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言