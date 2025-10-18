快訊

NBA／湖人開季陣容出賽唐西奇飆31分 國王0.8秒關鍵罰球險勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇。 路透社
湖人隊今天在季前熱身賽封關戰派出了開幕戰的先發組合進行最後練兵，其中唐西奇（Luka Doncic）出賽32分鐘高效率拿下31分、9助攻、5籃板，不過國王隊在歐錦賽MVP施羅德（Dennis Schroder）攻下25分，以及瓊斯（Isaac Jones）於比賽最後0.8秒投進關鍵罰球下，最終以117：116險勝湖人。

湖人新賽季在確定詹姆斯（LeBron James）無緣開幕戰，且預計要到11月中旬才可能歸隊的情況下，總教練瑞迪克（JJ Redick）也透過季前熱身賽不斷嘗試開季先發組合，並在今天排出唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘、文森（Gabe Vincent）與艾頓（Deandre Ayton）的先發陣容，且有可能就此沿用到下周與勇士隊的開幕戰。

而今天比賽另外一大焦點則是今夏在歐錦賽表現亮眼的唐西奇與施羅德間的對壘，前者今天出賽32分鐘攻下31分，休賽季才轉披國王戰袍的施羅德則是有25分演出，不過兩隊今天也都有人從板凳殺出，湖人史馬特（Marcus Smart）替補上陣23分鐘攻下14分、4抄截，國王則以艾利斯（Keon Ellis）攻下20分表現最佳。

最終國王則是靠著瓊斯在比賽最後0.8秒的關鍵罰球，以1分差距帶走熱身賽首勝，湖人則是以1勝5敗作收，且球隊長人海斯（Jaxson Hayes）還發生右手腕挫傷的狀況，但是否會影響到開幕戰出賽，仍將待後續檢查報告出爐。

