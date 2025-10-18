NBA／比爾加盟首秀12分 快艇二輪菜鳥搶鋒頭領軍險勝勇士

NBA季前熱身賽封關戰在今天登場，其中快艇也迎來射手比爾（Bradley Beal）加盟後的首次出賽，他在上半場就出賽15分鐘拿下12分，展現不錯的狀態，最終快艇也以106：103險勝勇士，熱身賽以3勝1敗作收。

快艇今年休賽季大動作進行陣容補強，並且和與太陽買斷合約的比爾簽下2年1100萬美元新約，成為快艇重要的補強戰力之一，而今天比爾也迎來加盟快艇後的首次出賽。

賽前快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在談到比爾將首度出賽時就說，「很高興看到他將出賽，他為了達到這個目標付出很多努力，我們也需要他展現自己的水平，成為一名得分手、組織核心，並且重新成為一名菁英防守球員。」

Bradley Beal in the first half 👀👇



📊 12 PTS, 2 REB, 1 BLK pic.twitter.com/YCHiCD5y9w — LA Clippers (@LAClippers) 2025年10月18日

在雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）都未出賽的情況下，比爾上半場就掌控大局，出手9次命中6球拿下12分，並且還有一次封阻柯瑞（Stephen Curry）出手的表現，幫助快艇在上半場就取得領先。

至於勇士今天則是在巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）缺陣的情況下，以柯瑞攻下20分、送出5助攻表現最佳，勇士下半場也在他領軍下急起直追，但快艇2輪新秀桑德斯（Kobe Sanders）全場出賽37分鐘攻下25分，幫助快艇以3分差距取勝，勇士熱身賽則是以3勝2敗作收，下周他們也將在聯盟開幕戰遭遇湖人。