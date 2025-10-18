快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

NBA／比爾加盟首秀12分 快艇二輪菜鳥搶鋒頭領軍險勝勇士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比爾本季代表快艇。 路透社
比爾本季代表快艇。 路透社

NBA季前熱身賽封關戰在今天登場，其中快艇也迎來射手比爾（Bradley Beal）加盟後的首次出賽，他在上半場就出賽15分鐘拿下12分，展現不錯的狀態，最終快艇也以106：103險勝勇士，熱身賽以3勝1敗作收。

快艇今年休賽季大動作進行陣容補強，並且和與太陽買斷合約的比爾簽下2年1100萬美元新約，成為快艇重要的補強戰力之一，而今天比爾也迎來加盟快艇後的首次出賽。

賽前快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在談到比爾將首度出賽時就說，「很高興看到他將出賽，他為了達到這個目標付出很多努力，我們也需要他展現自己的水平，成為一名得分手、組織核心，並且重新成為一名菁英防守球員。」

在雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）都未出賽的情況下，比爾上半場就掌控大局，出手9次命中6球拿下12分，並且還有一次封阻柯瑞（Stephen Curry）出手的表現，幫助快艇在上半場就取得領先。

至於勇士今天則是在巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）缺陣的情況下，以柯瑞攻下20分、送出5助攻表現最佳，勇士下半場也在他領軍下急起直追，但快艇2輪新秀桑德斯（Kobe Sanders）全場出賽37分鐘攻下25分，幫助快艇以3分差距取勝，勇士熱身賽則是以3勝2敗作收，下周他們也將在聯盟開幕戰遭遇湖人。

延伸閱讀

NBA／庫明加被吹出場 柯瑞領軍勇士逆轉拓荒者

NBA／「至少再打三年」 勇士總管力挺柯瑞：誰說會下滑？

NBA／想傳承柯瑞和格林精神 勇士22歲後衛：總要有人來接手

NBA／與詹皇較勁？柯瑞也把天賦帶到賣酒 威士忌酒吧將開幕

相關新聞

NBA／河村勇輝右小腿傷遺憾遭裁掉！公牛改簽3屆灌籃王

芝加哥公牛隊公布球員名單異動，釋出身高僅173公分的日籍後衛河村勇輝，並宣布簽下3屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）。 根據《芝加哥體育網》記者強森（K.C. Johnson）報導，

NBA／比爾加盟首秀12分 快艇二輪新秀搶鋒頭領軍險勝勇士

NBA季前熱身賽封關戰在今天登場，其中快艇也迎來射手比爾（Bradley Beal）加盟後的首次出賽，他在上半場就出賽1...

NBA／對湖人狂砍35分全能數據也沒用 巴特勒被太陽裁掉

太陽隊今天宣布裁掉後衛巴特勒（Jared Butler）和杜克（David Duke Jr.），正式球員名單維持14人，保持簽約彈性。 巴特勒休賽季與太陽簽訓練營合約，上一戰率領太陽二線陣容對抗

NBA／暌違8個月再度出賽繳全能數據 安比德：感到快樂無比

暌違8個月再度出賽的76人隊一哥安比德（Joel Embiid），今天在與灰狼隊的熱身賽中復出，且僅出賽19分鐘就拿下1...

NBA／官網推出MVP十大熱門人選 SGA尋求連霸面臨挑戰

隨著2025-26年賽季即將展開，NBA也公布了新球季的MVP（年度最有價值球員）熱門人選，除了上賽季MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、名列第2的約柯奇（Nikol

NBA／愛爾達新一年度不播NBA了明年握3大國際賽獨家轉播代理權

NBA新賽季將在下周開打，其中已經轉播NBA長達10個賽季的愛爾達電視，在今天透過聲明表示，無法取得NBA新一年度之轉播...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。