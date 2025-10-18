NBA／對湖人狂砍35分全能數據也沒用 巴特勒被太陽裁掉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽巴特勒(左)。 路透
太陽隊今天宣布裁掉後衛巴特勒（Jared Butler）和杜克（David Duke Jr.），正式球員名單維持14人，保持簽約彈性。

巴特勒休賽季與太陽簽訓練營合約，上一戰率領太陽二線陣容對抗湖人隊一軍，先發34分鐘，26投14中，三分球10中5，狂砍35分9助攻7籃板0失誤，幫助球隊在熱身賽以113：104拿下勝利。

沒想到如此瘋狂的表現，未能幫助巴特勒拿下一張正式球員合約。太陽仍選擇裁掉他，目前正式球員名單14人，雙向合約球員3人，保持簽約補強彈性。

巴特勒上季效力巫師和76人隊，總共出賽60場，平均得到9.0分3.7助攻1.8籃板，三分球命中率35.5%。

