NBA／衛少加盟國王卻簽非保障合約？未來可能隨時遭裁

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克傳與國王隊簽下非保障合約。 美聯社
衛斯特布魯克Russell Westbrook）近期與沙加緬度國王隊簽約的消息引發討論，輿論上也出現兩極反應，不過根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，衛斯特布魯克與國王隊簽下的合約竟是一份非保障合約。

即將年滿37歲的衛斯特布魯克曾是位大三元製造機，也曾被列為NBA75大球星，他在今年NBA休賽季乏人問津，直到近期才和國王隊簽下合約，不過竟遭爆料是份非保障合約，這意味著國王隊可以在減少財務損失的狀況下，將衛斯特布魯克釋出。另一方面，若國王想透過交易方式處理衛斯特布魯克的合約，則必須等到1月15日之後才能進行。換句話說，衛斯特布魯克在賽季中途再度成為自由球員的可能性仍然存在。

據悉，衛斯特布魯克與國王隊簽下一年老將底薪合約，年薪360萬美元，上賽季他在金塊隊出賽75場，每場上賽28分鐘，場均貢獻13.3分、4.9籃板、6.1助攻，投籃命中率4成5，國王隊希望透過這筆補強，增加陣容板凳深度。

NBA 衛斯特布魯克 Russell Westbrook 國王 籃球

