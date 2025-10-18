快訊

NBA／暌違8個月再度出賽繳全能數據 安比德：感到快樂無比

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德傷癒回歸。 路透社
安比德傷癒回歸。 路透社

暌違8個月再度出賽的76人隊一哥安比德（Joel Embiid），今天在與灰狼隊的熱身賽中復出，且僅出賽19分鐘就拿下14分、8助攻、7籃板、3抄截的全能數據，幫助76人在熱身賽封關戰中以126：110擊敗灰狼。

安比德上賽季因傷僅出賽19場比賽就提前在2月底關機，不過今年休賽季他的復原狀況超前進度，在日前傳出將能趕上球隊開幕戰後，今天在熱身賽封關戰就提前登場，在教練納斯（Nick Nurse）的安排下，他雖然只出賽19分鐘，但仍展現全能身手，幫助球隊拿下勝利。

賽後安比德也直言，自己的身體感覺不錯，過去一段時間的養傷與復健對於他來說是一段不錯的學習過程，「目前我的身心狀態都處在一個非常好的階段，能夠摸球、從事我喜愛的運動，這讓我感到快樂無比。」

談到今年外界不少人都看衰他與76人的表現，安比德也笑說：「聽說很多預測者都認為，我已經不再是世界前100名的球員了。不過當你一度失去機會後，你才會明白這段過程有多艱難，現在能夠重新擁有這一切，是我最開心與感恩的事情。」

而今天攻下全隊最高27分的馬克西（Tyrese Maxey）則說：「最強烈的感受就是他找回了快樂，他重返賽場的喜悅是溢於言表的，而我也為他的回歸感到欣喜若狂。」

安比德在比賽中倒地。 路透社
安比德在比賽中倒地。 路透社

