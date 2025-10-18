快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／河村勇輝右小腿傷遺憾遭裁掉！公牛改簽3屆灌籃王

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝遭到芝加哥公牛釋出。 美聯社
河村勇輝遭到芝加哥公牛釋出。 美聯社

芝加哥公牛隊公布球員名單異動，釋出身高僅173公分的日籍後衛河村勇輝，並宣布簽下3屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）。

根據《芝加哥體育網》記者強森（K.C. Johnson）報導，河村勇輝是因傷病問題遭到釋出，先前他因為右小腿疼痛被迫缺陣。

身高僅5呎8吋（約173公分）的河村勇輝，是NBA最矮的現役球員，挾著在世界盃和巴黎奧運的強勢表現，得以克服身高劣勢，勇闖美國籃壇，上季他在灰熊發展聯盟表現出色，獲得不少注目。河村勇輝休賽季離開曼菲斯灰熊後，改以雙向合約加入芝加哥公牛，如今卻因傷提前遭到釋出。

3度贏得灌籃大賽冠軍的麥克朗。 美聯社
3度贏得灌籃大賽冠軍的麥克朗。 美聯社

公牛隊近期除了釋出河村勇輝外，也宣布簽下前灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung），麥克朗以優異的彈跳力和精彩的灌籃聞名，曾3度獲得灌籃大賽冠軍，幾乎是靠一己之力拯救了灌籃大賽。麥克朗上季在發展聯盟場均貢獻25.7分、3.9籃板和5.7助攻。他的投籃命中率為51.0%，三分球命中率則達到37.8%。

公牛的雙向合約名單目前僅剩伊曼紐・米勒（Emmanuel Miller）與2025年次輪新秀奧布里奇（Lachlan Olbrich），尚有一個名額空缺，雖然簽下麥克朗，但根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，麥克朗恐無緣補上這個名額，預計將由6呎9吋前鋒佛勞爾斯（Trentyn Flowers）遞補。

河村勇輝。 美聯社
河村勇輝。 美聯社

NBA 河村勇輝 公牛 籃球

相關新聞

NBA／河村勇輝右小腿傷遺憾遭裁掉！公牛改簽3屆灌籃王

芝加哥公牛隊公布球員名單異動，釋出身高僅173公分的日籍後衛河村勇輝，並宣布簽下3屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）。 根據《芝加哥體育網》記者強森（K.C. Johnson）報導，

NBA／比爾加盟首秀12分 快艇二輪菜鳥搶鋒頭領軍險勝勇士

NBA季前熱身賽封關戰在今天登場，其中快艇也迎來射手比爾（Bradley Beal）加盟後的首次出賽，他在上半場就出賽1...

NBA／對湖人狂砍35分全能數據也沒用 巴特勒被太陽裁掉

太陽隊今天宣布裁掉後衛巴特勒（Jared Butler）和杜克（David Duke Jr.），正式球員名單維持14人，保持簽約彈性。 巴特勒休賽季與太陽簽訓練營合約，上一戰率領太陽二線陣容對抗

NBA／暌違8個月再度出賽繳全能數據 安比德：感到快樂無比

暌違8個月再度出賽的76人隊一哥安比德（Joel Embiid），今天在與灰狼隊的熱身賽中復出，且僅出賽19分鐘就拿下1...

NBA／官網推出MVP十大熱門人選 SGA尋求連霸面臨挑戰

隨著2025-26年賽季即將展開，NBA也公布了新球季的MVP（年度最有價值球員）熱門人選，除了上賽季MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、名列第2的約柯奇（Nikol

NBA／愛爾達新一年度不播NBA了明年握3大國際賽獨家轉播代理權

NBA新賽季將在下周開打，其中已經轉播NBA長達10個賽季的愛爾達電視，在今天透過聲明表示，無法取得NBA新一年度之轉播...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。