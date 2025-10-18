NBA／河村勇輝右小腿傷遺憾遭裁掉！公牛改簽3屆灌籃王

芝加哥公牛隊公布球員名單異動，釋出身高僅173公分的日籍後衛河村勇輝，並宣布簽下3屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）。

根據《芝加哥體育網》記者強森（K.C. Johnson）報導，河村勇輝是因傷病問題遭到釋出，先前他因為右小腿疼痛被迫缺陣。

身高僅5呎8吋（約173公分）的河村勇輝，是NBA最矮的現役球員，挾著在世界盃和巴黎奧運的強勢表現，得以克服身高劣勢，勇闖美國籃壇，上季他在灰熊發展聯盟表現出色，獲得不少注目。河村勇輝休賽季離開曼菲斯灰熊後，改以雙向合約加入芝加哥公牛，如今卻因傷提前遭到釋出。

3度贏得灌籃大賽冠軍的麥克朗。 美聯社

公牛隊近期除了釋出河村勇輝外，也宣布簽下前灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung），麥克朗以優異的彈跳力和精彩的灌籃聞名，曾3度獲得灌籃大賽冠軍，幾乎是靠一己之力拯救了灌籃大賽。麥克朗上季在發展聯盟場均貢獻25.7分、3.9籃板和5.7助攻。他的投籃命中率為51.0%，三分球命中率則達到37.8%。

公牛的雙向合約名單目前僅剩伊曼紐・米勒（Emmanuel Miller）與2025年次輪新秀奧布里奇（Lachlan Olbrich），尚有一個名額空缺，雖然簽下麥克朗，但根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，麥克朗恐無緣補上這個名額，預計將由6呎9吋前鋒佛勞爾斯（Trentyn Flowers）遞補。