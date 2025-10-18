聽新聞
NBA／官網推出MVP十大熱門人選 SGA尋求連霸面臨挑戰
隨著2025-26年賽季即將展開，NBA也公布了新球季的MVP（年度最有價值球員）熱門人選，除了上賽季MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、名列第2的約柯奇（Nikola Jokic）外，共有10名選手被列為季前MVP觀察名單。
每個NBA賽季的年度最有價值球員，象徵著該球季聯盟中最具影響力的球員，更可能讓球星提前預約了一張名人堂門票，普遍的票選標準為在聯盟各項數據名列前茅，並穩定健康出賽，幫助球隊在戰績上保持競爭力，達成上述條件的球星才有可能獲得評審的青睞。
以下為NBA官方的季前MVP觀察名單（按字母順序排列）
密爾瓦基公鹿：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）
紐約尼克：布朗森（Jalen Brunson）
底特律活塞：康寧漢（Cade Cunningham）
金州勇士：柯瑞（Stephen Curry）
洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Dončić）
明尼蘇達灰狼：愛德華（Anthony Edwards）
奧克拉荷馬城雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
丹佛金塊：約柯奇（Nikola Jokic）
克里夫蘭騎士：米契爾（Donovan Mitchell）
聖安東尼奧馬刺：溫班亞瑪（Victor Wembanyama）
