快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／官網推出MVP十大熱門人選 SGA尋求連霸面臨挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆球星亞歷山大尋求MVP連霸。 美聯社
雷霆球星亞歷山大尋求MVP連霸。 美聯社

隨著2025-26年賽季即將展開，NBA也公布了新球季的MVP（年度最有價值球員）熱門人選，除了上賽季MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、名列第2的約柯奇（Nikola Jokic）外，共有10名選手被列為季前MVP觀察名單。

每個NBA賽季的年度最有價值球員，象徵著該球季聯盟中最具影響力的球員，更可能讓球星提前預約了一張名人堂門票，普遍的票選標準為在聯盟各項數據名列前茅，並穩定健康出賽，幫助球隊在戰績上保持競爭力，達成上述條件的球星才有可能獲得評審的青睞。

以下為NBA官方的季前MVP觀察名單（按字母順序排列）

密爾瓦基公鹿：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

紐約尼克：布朗森（Jalen Brunson）

底特律活塞：康寧漢（Cade Cunningham）

金州勇士：柯瑞（Stephen Curry）

洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Dončić）

明尼蘇達灰狼：愛德華（Anthony Edwards）

奧克拉荷馬城雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）

丹佛金塊：約柯奇（Nikola Jokic）

克里夫蘭騎士：米契爾（Donovan Mitchell）

聖安東尼奧馬刺：溫班亞瑪（Victor Wembanyama）

相關新聞

NBA／暌違8個月再度出賽繳全能數據 安比德：感到快樂無比

暌違8個月再度出賽的76人隊一哥安比德（Joel Embiid），今天在與灰狼隊的熱身賽中復出，且僅出賽19分鐘就拿下1...

NBA／官網推出MVP十大熱門人選 SGA尋求連霸面臨挑戰

隨著2025-26年賽季即將展開，NBA也公布了新球季的MVP（年度最有價值球員）熱門人選，除了上賽季MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、名列第2的約柯奇（Nikol

NBA／愛爾達新一年度不播NBA了明年握3大國際賽獨家轉播代理權

NBA新賽季將在下周開打，其中已經轉播NBA長達10個賽季的愛爾達電視，在今天透過聲明表示，無法取得NBA新一年度之轉播...

NBA／透納攻守能力強大完美互補 安戴托昆波：讓比賽變得簡單

當透納（Myles Turner）在休賽季以4年1.07億美元合約加盟公鹿之後，這筆重要的補強就被視為公鹿能否重振雄風的重要關鍵。 自2020-21年賽季勇奪總冠軍以來，公鹿沒有因此步上王朝之路

NBA／溫班亞瑪到底多高？傳實際已達231公分 「巨神兵」抬頭看也驚呼

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）似乎仍在「長高」！根據最新測量，他的身高可能比外界認知的還要誇張。 在2025-26年賽季開打前，馬刺官方為溫班亞瑪重新測量身高，結果顯示他

NBA／回擊巴克利酸「搭便車奪冠」 KD怒嗆：他一生都以自我為中心

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）過去多次嚴詞批評杜蘭特（Kevin Durant），怒嗆他是「搭便車奪冠」，引發兩人之間的唇槍舌戰；如今在Netflix紀錄片《Starting 5》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。