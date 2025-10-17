聽新聞
NBA／愛爾達新一年度不播NBA了明年握3大國際賽獨家轉播代理權
NBA新賽季將在下周開打，其中已經轉播NBA長達10個賽季的愛爾達電視，在今天透過聲明表示，無法取得NBA新一年度之轉播授權，不過明年也已經獲得包括WBC世界棒球經典賽、世界盃足球賽、名古屋亞運等3大國際賽事獨家轉播總代理權。
有關愛爾達電視近期轉播規劃乙事，最新說明如下：
1.愛爾達電視確認本季（2025-26賽季）無法取得NBA新一年度之授權，本季起將不提供任何NBA賽事轉播服務。感謝NBA官方多年來的支持與協助，讓愛爾達與NBA過去十年來共同打造經典轉播回憶。祝福NBA聯盟及所有球迷持續享受籃球的熱情與榮耀。
2.愛爾達電視將持續提供多元、精彩的運動內容。自11月起，觀眾仍可透過愛爾達各平台欣賞HBL高中籃球聯賽、BWF世界羽球巡迴賽、WTT世界桌球巡迴賽、英超／義甲／德甲／歐冠足球聯賽、ISU世界花式滑冰系列賽，以及NFL美式足球例行賽、季後賽與超級盃等高人氣賽事，精彩不間斷。並且陸續引進更多精彩運動賽事。
3.2026年，愛爾達預計全年提供超過1萬5000小時運動賽事直播，包含三大國際頂級賽事─3月WBC世界棒球經典賽、6月FIFA世界盃™足球賽、9月愛知—名古屋亞運─及MLB美國職棒大聯盟等，皆由愛爾達取得全台獨家轉播總代理權，為國內唯一同時擁有三大賽事轉播權之單位。
敬請貴訂閱戶持續支持、鼓勵愛爾達，一同見證更多運動經典時刻。
