NBA／透納攻守能力強大完美互補 安戴托昆波：讓比賽變得簡單

當透納（Myles Turner）在休賽季以4年1.07億美元合約加盟公鹿之後，這筆重要的補強就被視為公鹿能否重振雄風的重要關鍵。

自2020-21年賽季勇奪總冠軍以來，公鹿沒有因此步上王朝之路，近3季更是年年「一輪遊」，連帶讓當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否選擇出走，持續成了外界關注的焦點。

「他表現非常好，」總教練瑞佛斯（Doc Rivers）對於透納在熱身賽的發揮讚不絕口，「他們兩人一起執行了許多戰術，特納對這支球隊的貢獻非常明顯。無論是多傳一步、場上溝通還是外線能力，他在細節上都幫了大忙。」

擁有外線投射能力且具備靈活步伐的透納，也被視為能夠與安戴托昆波完美互補的重要拼圖。「他真的是一名非常出色的球員，特別是外線的威脅性很強，」安戴托昆波表示，「他能為我們創造出絕佳的空間。我們可以在執行擋拆時找到他，也能讓他順下終結得分。」

「他是一名非常靈活的大個子。他能切入、能外拉、能擋拆，也能順下攻籃，幾乎無所不能。他讓比賽變得更簡單，不只對我，對整支球隊皆是如此。」安戴托昆波說。

瑞佛斯也強調：「透納非常適合這支球隊，我無法想到有誰比他更契合安戴托昆波。他不僅是球隊的理想中鋒，更可能成為改變我們進攻風貌的關鍵人物。」