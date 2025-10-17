聽新聞
NBA／溫班亞瑪到底多高？傳實際已達231公分 「巨神兵」抬頭看也驚呼
馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）似乎仍在「長高」！根據最新測量，他的身高可能比外界認知的還要誇張。
在2025-26年賽季開打前，馬刺官方為溫班亞瑪重新測量身高，結果顯示他脫鞋身高達到7呎5吋（約226公分），比去年足足增加將近5公分。不過，根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料，實際情況可能還更驚人，他認為溫班亞瑪的身高已經「逼近」7呎7吋（約231公分）。
曾在NBA征戰9年的塞爾維亞「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）也在節目《NBA Today》上佐證：「我身高7呎4吋，但我得抬頭看溫班亞瑪！我根本不可能比他還要高。」
溫德霍斯特也補充說：「溫班亞瑪新秀年登錄是7呎3吋，但那根本是假的。我認為他當時其實接近7呎5吋。現在官方登錄是7呎5吋，但實際上可能已經快到7呎7吋。」
若溫班亞瑪的身高真的達到231公分，他將追平NBA史上最高球員紀錄，與穆瑞森（Gheorghe Muresan）與寶兒（Manute Bol）並列史上第一。即使以官方的7呎5吋來算，他仍是現役NBA最高球員，名列聯盟歷史前10高。
