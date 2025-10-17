NBA／回擊巴克利酸「搭便車奪冠」 KD怒嗆：他一生都以自我為中心

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特昔加盟勇士後連續奪下總冠軍。 美聯社
杜蘭特昔加盟勇士後連續奪下總冠軍。 美聯社

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）過去多次嚴詞批評杜蘭特（Kevin Durant），怒嗆他是「搭便車奪冠」，引發兩人之間的唇槍舌戰；如今在Netflix紀錄片《Starting 5》第2季中，今夏轉戰休士頓的杜蘭特，終於逮到機會再次正面回擊。

這部紀錄片是周四上線，其中一幕杜蘭特談到巴克利在2022年的發言。當時巴克利曾形容杜蘭特是「搭巴士的人（bus rider）」，意指他只能依附強隊奪冠，暗指杜蘭特在2017、2018年效力金州勇士時的兩座總冠軍「不是靠自己贏來的」。

對此，杜蘭特毫不客氣反駁：「我不只是搭巴士的人，我還是那輛巴士的油、輪子、車軸、煞車。我什麼角色都扮演過。我甚至在公車後面，也一樣在推著車子前進。我為那支球隊付出一切。」

杜蘭特隨後更痛批巴克利從未懂得犧牲自我：「我們可以繼續用這些比喻來說，但他根本不知道為了一座冠軍，要怎麼放下自我、全心為一座城市、為球隊而戰。」

「巴克利一生都是以自我為中心，他只在乎自己想說什麼、感覺如何。他總覺得『我是巴克利，我想講什麼就能講什麼。』」

巴克利當年的批評發生在杜蘭特效力布魯克林籃網時期，當時球隊內部紛擾不斷。巴克利指責杜蘭特「離開勇士後證明不了自己」，認為他沒辦法帶領球隊奪冠，只會加入現成的冠軍班底。

