聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／15分鐘吞6犯被打到哭！ 楊瀚森坦承：掉了幾顆小珍珠
拓荒者隊中國長人楊瀚森今天在季前熱身賽與爵士隊交手，出賽15分鐘就6犯離場，退場後難掩失落情緒，忍不住落淚。
楊瀚森今天對位凱斯勒（Walker Kessler）和諾基奇（Jusuf Nurkic）等人討不到便宜，出賽15分鐘，2投1中，僅得到3分1助攻1抄截1阻攻，就領到6次犯規離場，還發生3次失誤。
拓荒者終場以129：132落敗，楊瀚森賽後受訪時承認自己哭了，「情緒是比較激動，一個是6犯，一個是確實打得不好，感激坐在我左手邊的幾位球迷，他們的喊聲很大，讓我能聽到。掉了幾顆小珍珠，但是問題不大！」
儘管楊瀚森的全能身手備受媒體及球迷好評，但犯規和失誤次數仍偏多。楊瀚森4場熱身賽下來，平均上場18.4分鐘，領到5.3次犯規、2.8次失誤，得到8.0分3.5籃板1.0助攻1.3阻攻，投籃命中率46.2%，三分命中率40%。
Yang Hansen cried after being fouled out #yang #Blazers #ripcity #NBA pic.twitter.com/8M7O7F1Vda— Noboday (@Allen960233) October 17, 2025
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言