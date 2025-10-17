NBA／15分鐘吞6犯被打到哭！ 楊瀚森坦承：掉了幾顆小珍珠

拓荒者隊中國長人楊瀚森今天在季前熱身賽與爵士隊交手，出賽15分鐘就6犯離場，退場後難掩失落情緒，忍不住落淚。

楊瀚森今天對位凱斯勒（Walker Kessler）和諾基奇（Jusuf Nurkic）等人討不到便宜，出賽15分鐘，2投1中，僅得到3分1助攻1抄截1阻攻，就領到6次犯規離場，還發生3次失誤。

拓荒者終場以129：132落敗，楊瀚森賽後受訪時承認自己哭了，「情緒是比較激動，一個是6犯，一個是確實打得不好，感激坐在我左手邊的幾位球迷，他們的喊聲很大，讓我能聽到。掉了幾顆小珍珠，但是問題不大！」

儘管楊瀚森的全能身手備受媒體及球迷好評，但犯規和失誤次數仍偏多。楊瀚森4場熱身賽下來，平均上場18.4分鐘，領到5.3次犯規、2.8次失誤，得到8.0分3.5籃板1.0助攻1.3阻攻，投籃命中率46.2%，三分命中率40%。