NBA／稱衛少符合球隊所需特質 國王總管：他的履歷說明一切

國王在日前宣布與明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）簽下1年底薪合約，他也將在新賽季穿上18號球衣代表生涯的第18個賽季，國王總管佩瑞（Scott Perry）在今天就表示，自己一直都很期待與衛斯特布魯克的合作，尤其是他將在攻守兩端為球隊帶來領導力。

國王今年休賽季針對後場戰力進行補強，並在日前已簽下今年歐錦賽MVP施羅德（Dennis Schroder），如今又以底薪簽下衛斯特布魯克，可說是再加深後場戰力深度。

不過對於國王被批評今年在補強上並沒有明確方向，國王總管佩瑞也在今天親上火線說明，強調衛斯特布魯克身上的特質，正是他所期待能帶入國王的，「他的履歷已經說明一切，我很興奮能跟這樣一名球員合作，他就是全心全意在競爭和幫助球隊贏球上。」

至於國王也在昨天宣布與陣中「3D」球員穆雷（Keegan Murray）續簽一張5年1.4億美元的合約，為球隊成功綁定一名基石球員，佩瑞也說：「他可以說是聯盟中最全能的球員之一，他可以同時防守多個位置又能有效率的投籃，他已經充分展現自己的能力，也確實符合我們對與球隊的未來願景。」