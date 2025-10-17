聽新聞
WNBA／里斯登維密大秀運動員第一人 話題度不輸周子瑜、Lisa
2025年「維多利亞的秘密時尚秀」昨天登場，除了TWICE成員周子瑜和BLACKPINK成員Lisa成為焦點外，WNBA天空隊球星里斯（Angel Reese）也成為話題人物。
現年23歲的里斯身高191公分，被外界視為WNBA門面球星克拉克（Caitlin Clark）的死對頭，因此成為不少球迷心中的大反派。不過里斯本身也吸粉無數，IG追蹤數破500萬，知名運動品牌Reebok更推出她的個人代言鞋。
里斯因狂放的性格，多次成為媒體及球迷關注的焦點，事實上，191公分的她擁有修長美腿和傲人臀部，如今她成為首位登上「維多利亞的秘密時尚秀」的職業運動員。
儘管出現不少惡評，但里斯的名字一度登上美國X熱搜第4，話題度不輸周子瑜和Lisa。里斯先前接受訪問時提到，「我不會因為自己的外表而退縮，因為這副身體是我拼命努力換來的。性感是我喜歡，也始終擁抱的一部分。」
ANGEL REESE 2ND WALK #VSFashionShow pic.twitter.com/QPQbmgWHNi— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) October 15, 2025
