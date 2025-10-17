NBA／湖人中鋒欲入籍斯洛維尼亞 盼與唐西奇攜手打國際賽

洛杉磯湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）近日透露，自己正在申辦斯洛維尼亞護照，希望明年夏天能與球星唐西奇（Luka Doncic）一同代表斯洛維尼亞國家隊出賽。

「唐西奇是我的兄弟，我們現在正在努力讓我拿到斯洛維尼亞護照，這樣我明年夏天就能和他一起打球。」海斯說。

值得一提的是，斯洛維尼亞籃協過去曾考慮歸化獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford），但最終計畫未成形，如今海斯成為他們的新目標。

海斯今年休賽季與湖人續簽一份1年合約，內容包含罕見的禁止交易條款。現年25歲的海斯上季在56場比賽中有35場擔任先發，場均貢獻6.8分、4.8籃板。自從湖人將戴維斯（Anthony Davis）送走之後，海斯的上場時間明顯增加，角色定位也更為吃重。今年賽季由於湖人引進了狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），海斯預期將會擔任禁區主要替補。

倘若海斯順利取得護照，可望於明年夏天代表斯洛維尼亞參加2027年FIBA世界盃資格賽。