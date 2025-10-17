NBA／季後賽打出身價！ 公鹿白人神射手獲13.8億延長合約

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿隊白人神射手格林。 路透

公鹿隊與白人神射手格林（AJ Green）簽下4年4500萬美元（約新台幣13.8億）的全額保障延長合約。

現年26歲的格林於2022年選秀大會落選，先拿到雙向合約，再轉為正式球員，如今獲得長約。這份合約避免格林明年成為自由球員，2029-30賽季合約才到期。

上季格林出賽73場，平均得到7.4分2.4籃板1.5助攻，三分命中率42.7%，生涯3季三分命中率都突破4成。他上季累積攻下541分，超越前兩季總和的406分。

上季格林三分命中率42.7%，在至少出手300次的球員中排名第6，接球就投的三分命中率44.9%，在至少出手250次球員中排名第5。

儘管格林例行賽生涯只先發過8場，但季後賽首輪G5他擔任先發，打了46分鐘，全場轟下19分。整個季後賽場均得分提升至11分，三分命中率高達51%。今年季前熱身賽4場都擔任先發球員，因此新賽季極有可能也是公鹿先發五人之一。

