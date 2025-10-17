NBA／遺憾雷霆三少提前拆夥 KD：詹姆斯他們都鬆了一口氣

在上季登頂聯盟王座之前，雷霆10幾年前也曾擁有年輕又耀眼的超級潛力三少組合，以杜蘭特（Kevin Durant）為首，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden），3人皆是球團親自選秀培養。

這個組合在2012年一路殺進總冠軍賽，挑戰詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）領軍的邁阿密熱火，雖最終5戰不敵對手，但當時球迷普遍相信，年輕雷霆已經準備迎向新王朝。

然而夢想也在同年夏天破碎。由於續約談判破裂，哈登最終被交易至休士頓火箭。多年後，杜蘭特在Netflix紀錄片《Starting 5》第2季回憶這段往事，坦言那次分崩離析「至今仍令人心痛」，尤其令他不滿的，是看到聯盟其他球星對此舉拍手叫好。

杜蘭特說：「讓我真的火大的，是看到詹姆斯、韋德和一堆NBA球員在推特上發文祝賀，說什麼『恭喜我的兄弟哈登要去休士頓了，他會在那裡大殺四方。』」

他語帶不甘地補充：「我知道詹姆斯他們一定超開心我們分開了，他們鬆了一口氣。因為我們正緊追在他們屁股後面，他們怕了，他們知道我們的時代就要來了。」

離開雷霆後的哈登迅速在火箭打出身價，第一年便入選全明星與年度最佳陣容，成為聯盟頂尖球星之一。2018年，哈登更是跟隨杜蘭特、衛斯特布魯克的腳步，奪下生涯首座年度MVP。

2021年，哈登被交易至布魯克林籃網，再度與杜蘭特重逢，但兩人未能重現雷霆時期的化學反應。隨後，哈登又被交易至洛杉磯快艇，展開生涯新篇章。