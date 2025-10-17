NBA／76人喬治無緣開季 馬刺索漢、福克斯開幕戰後歸隊

NBA新賽季例行賽將於下周點燃戰火，不過繼日前湖人隊詹姆斯（LeBron James）確定無緣趕上開幕戰後，今天包括76人隊喬治（Paul George）、馬刺隊索漢（Jeremy Sochan）也傳出將無法在開季就登場。

76人雙星安比德（Joel Embiid）與喬治上賽季飽受傷病所苦，接連因傷賽季提前報銷，不過日前傳出安比德的復原進度超前，有望在新賽季開幕戰就登場後，今年休賽季進行了左膝蓋關節鏡手術的喬治，則是確定無法趕上球隊新賽季開幕戰。

上賽季在3月就提前關機的喬治，在7月的一次訓練中發生左膝蓋受傷的狀況，並在動刀後於9月進行重新評估，儘管傷勢已逐漸好轉，但根據ESPN今天報導，喬治仍無法趕上76人作客塞爾蒂克隊主場的球隊新賽季開幕戰，但預計能在新賽季前段就能歸隊。

至於今年熱身賽狀況火熱的馬刺，陣中前後場大將福克斯（De'Aaron Fox）、索漢（Jeremy Sochan）今年熱身賽受到傷勢影響都未能出賽，其中福克斯在日前就已確定趕不上新賽季開幕戰，今天索漢也因為左手腕扭傷傷勢無緣下周4作客獨行俠主場的賽事。

索漢在今年8月跟隨波蘭國家隊訓練時發生左小腿受傷狀況，這迫使他缺席了歐錦賽與馬刺季前熱身賽，不過隨著傷勢好轉，索漢也在近日重新加入馬刺團隊訓練，但卻在昨天的五對五訓練中發生左手腕扭傷的狀況，不過他與福克斯都預計在開季後第2、3場比賽就能歸隊。