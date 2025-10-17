NBA／新轉播合約加持！聯盟總值飆破5兆 勇士連5年榮登最有價值球隊

根據《Sportico》最新估值報告，目前NBA 30支球隊的平均市值達到55.1億美元（近1700億台幣），比去年成長20%，和2022年相比更是暴增了113%之多。整體聯盟總價值達1650億美元（約新台幣5兆元），主要受惠於高達760億美元的全新媒體轉播合約與各隊積極進行的球館資產投資。

金州勇士以113.3億美元連續第5年蟬聯聯盟最具價值球隊，全球僅次於NFL達拉斯牛仔的128億美元。至於新老闆華特（Mark Walter）進駐的的洛杉磯湖人，則是以100億美元躍居第2，超越紐約尼克的98.5億美元。

整體而言，NBA球隊的平均「市值／營收倍數」高達13.5倍，高於WNBA（12倍）、NFL（10.3倍）與MLS（9.4倍），顯示NBA聯盟的資產增值潛力遠勝其他北美主要聯賽。

勇士的霸主地位，歸功於其自有球館、贊助收入幾乎是其他球隊的兩倍，以及旗下WNBA附屬球隊「金州女武神（Golden State Valkyries）」的成功。女武神隊估值達5億美元，並成為WNBA史上首支在創隊首季就打進季後賽的擴編球隊。

NBA近期與Amazon、ESPN/ABC、NBC簽下史上最大轉播合約，將各隊每年電視收益從1.03億美元提高至1.43億美元，並於2036年前每年再增長7%。

What do you notice about @Sportico's latest NBA franchise valuations? 👀 pic.twitter.com/g8OND4SRUs — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 2025年10月16日

以此推算NBA「門檻價」，若以小市場球隊曼菲斯灰熊的市值為代表，已經高達40億美元，相較2022年的16.3億美元直接暴漲2.5倍之多。

另一方面，今年多起球隊高額交易也是進一步推升整體市值，包括波士頓塞爾蒂克以61億美元售出，拓荒者在8月也以42.5億美元成交；至於傳統豪門湖人更是以100億美元創下交易價碼新紀錄。

此外在球團基礎建設方面同樣如火如荼推動，甫奪下搬家後首冠的雷霆，預計耗資9億美元建造新場館，預計2028年啟用；費城新主場預計2030年完工，達拉斯獨行俠則是在尋覓新址，準備告別已使用24年的美國航空中心球館。

為了進一步擴大NBA在國際籃球的影響力，NBA正與FIBA合作推動歐洲聯盟擴張，預計2027年秋季成立16支球隊。同時也計畫打造非洲職籃聯賽（BAL），規劃12支球隊與專屬主場。

If there's one main takeaway from me on @Sportico's latest @NBA valuations, it's this:



The league is moving toward an @NFL-style model. It's gotten closer to fixed costs, and the league-wide media distributions (now $143M) have grown into a significant revenue stream. pic.twitter.com/POw9M6uOkw — Eben Novy-Williams (@novy_williams) 2025年10月16日

新上任的達拉斯獨行俠執行長威爾茨（Rick Welts）指出，國際市場的潛力遠超美國本土，「科技將讓世界上任何人隨時觀看NBA賽事，這將徹底改變聯盟經濟結構。」

在轉播收益創新高、全球市場加速拓展的浪潮下，NBA的資產價值正邁向全新時代，聯盟整體估值「破兆美元」似乎只是時間問題。