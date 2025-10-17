NBA／沖著裁判臉鼓掌 勇士庫明加遭聯盟追加罰款107萬元

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）在日前與拓荒者隊的熱身賽中，於第二節時因為不滿裁判判決，一度衝到裁判面前鼓掌，遭到驅逐出場，在今天他也遭到聯盟追加3.5萬美元（約台幣107萬元）的罰款。

庫明加在今年休賽季與勇士達成續約協議後，今年季前熱身賽總教練柯爾（Steve Kerr）也持續協助他在團隊中重新找到定位，在日前對戰湖人單場拿下13分外帶6助攻後，庫明加卻在下一場對戰拓荒者的比賽中遭到驅逐出場。

在該場比賽第二節剩下7秒時，庫明加在一次上籃過程中與對方球員產生身體碰撞，在未能進球後裁判也並未響哨，讓庫明加當下感到相當不滿，就衝到裁判莫特（Rodney Mott）面前對著他鼓掌，並隨即遭到驅逐出場，而聯盟也在今天以「與裁判不當的接觸與持續追趕裁判」為由對他處以3.5萬美元罰款。

賽後勇士總教練柯爾在被問及此事時一度表示，他其實挺喜歡這個結果，因為他一直期待庫明加能在比賽中產生一些火花，「但他確實被犯規了，那次犯規讓我感到沮喪，我對此沒有意見，他確實被犯規，也被犯了不少次，那場比賽的身體對抗是很激烈的。不過我並不訝異他被趕出場，因為當時他直接衝到莫特臉前，你不該這樣做，因為他們會罰你出場。」