NBA／黃蜂宣布釋出丁威迪 僅出賽2場熱身賽就得付1.1億元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
丁威迪(左)。 美聯社
黃蜂隊在今年7月與32歲的後衛丁威迪Spencer Dinwiddie）簽下1年360萬美元（約台幣1.1億元）的保障合約後，卻在新賽季開打前夕宣布將他釋出，而這也是丁威迪近6年來第6度面臨必須更換球隊的狀況。

職業球員生涯邁入第12個賽季的丁威迪，過去5年來幾乎年年面臨換東家的狀況，包括遭到籃網、巫師、獨行俠隊輾轉交易，近兩年他則是陸續與湖人隊、獨行俠簽約，但最多也僅打一個賽季就離隊。

而今年7月丁威迪再與黃蜂簽下1年360萬美元的保障合約，不過在球隊保障合約已達飽和的情況下，黃蜂也被迫在開季前選擇將丁威迪釋出，且還必須全額支付他的360萬美元的薪資，而丁威迪最終也僅代表黃蜂打了兩場季前熱身賽。

32歲的丁威迪上賽季在獨行俠出賽79場，並且在唐西奇（Luka Doncic）遭到交易，厄文（Kyrie Irving）遭遇傷病打擊的情況下，一度扛起30場的先發重任，並繳出平均11分、4.4助攻的數據，可以說是在獨行俠後場戰力告急時扮演救火隊角色。

黃蜂 丁威迪 Spencer Dinwiddie

