聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／佛雷格打控球組「死亡五大」 開季是否延續基德未定案
獨行俠隊在今天進行了季前熱身賽封關戰，並以27分差距大勝湖人隊，對於今年熱身賽讓狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）出任控球工作，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）雖然直言滿意，但對於是否在開季後仍讓佛雷格繼續負責控球，基德則是保守回應。
獨行俠在今年以狀元籤選入備受期待的佛雷格後，要如何培養這位超級潛力新星也成為各界關注焦點，而近兩場比賽總教練基德更是讓佛雷格嘗試擔任控球與進攻組織的角色，與戴維斯、湯普森（Klay Thompson）、萊夫利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）組成「死亡五大」陣容，展現對於佛雷格的培養將不會受到限制。
不過在賽後被問到是否會讓佛雷格在開季後繼續擔任控球角色時，基德則說：「這幾天發生了很多很也很積極的故事，所以我們還有一些時間來定奪。他仍必須記住誰獲得了投籃機會，該怎麼處理最後出手，這些都是需要經過比賽來累積的，但佛雷格在掌控球隊這方面做得非常出色，另外，我認為隊友們也很享受他的組織，這一點可能是被外界所忽視的。」
對於嘗試控球工作，佛雷格也坦言自己仍在持續適應中，「我今天在時間掌控和得分方面都出現一些失誤，我必須時刻注意比賽時間，防守端也必須更專注，不能讓狀況火熱的球員一直獲得機會，這肯定是需要改進的地方。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言