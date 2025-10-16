快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／佛雷格打控球組「死亡五大」 開季是否延續基德未定案

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
佛雷格(右)。 路透
佛雷格(右)。 路透

獨行俠隊在今天進行了季前熱身賽封關戰，並以27分差距大勝湖人隊，對於今年熱身賽讓狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）出任控球工作，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）雖然直言滿意，但對於是否在開季後仍讓佛雷格繼續負責控球，基德則是保守回應。

獨行俠在今年以狀元籤選入備受期待的佛雷格後，要如何培養這位超級潛力新星也成為各界關注焦點，而近兩場比賽總教練基德更是讓佛雷格嘗試擔任控球與進攻組織的角色，與戴維斯、湯普森（Klay Thompson）、萊夫利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）組成「死亡五大」陣容，展現對於佛雷格的培養將不會受到限制。

不過在賽後被問到是否會讓佛雷格在開季後繼續擔任控球角色時，基德則說：「這幾天發生了很多很也很積極的故事，所以我們還有一些時間來定奪。他仍必須記住誰獲得了投籃機會，該怎麼處理最後出手，這些都是需要經過比賽來累積的，但佛雷格在掌控球隊這方面做得非常出色，另外，我認為隊友們也很享受他的組織，這一點可能是被外界所忽視的。」

對於嘗試控球工作，佛雷格也坦言自己仍在持續適應中，「我今天在時間掌控和得分方面都出現一些失誤，我必須時刻注意比賽時間，防守端也必須更專注，不能讓狀況火熱的球員一直獲得機會，這肯定是需要改進的地方。」

延伸閱讀

NBA／相信WNBA冠軍隊實力 瘋狗貝：會贏巫師黃蜂暴龍板凳

NBA／湖人末節僅8分遭獨行俠逆轉 佛雷格熱身賽表現基德給過

NBA／柯林斯24分、保羅10助攻 快艇3大新援聯手開火退國王

NBA／衛斯特布魯克加盟國王 續戰生涯第18個球季

相關新聞

NBA／湖人末節僅8分遭獨行俠逆轉 佛雷格熱身賽表現基德給過

湖人隊今天在季前熱身賽於主場迎戰獨行俠隊，不過在當家球星唐西奇（Luka Doncic）輪休無緣對戰老東家的情況下，儘管...

NBA／衛斯特布魯克加盟引論戰！美媒痛批國王如「興登堡號」

根據《ESPN》報導，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今（16日）已同意與沙加緬度國王隊簽約，為新賽季揭開全新篇章。然而，這筆簽約在NBA圈內引起兩極反應，有些美媒甚至直言，國王當前

NBA／佛雷格打控球組「死亡五大」 開季是否延續基德未定案

獨行俠隊在今天進行了季前熱身賽封關戰，並以27分差距大勝湖人隊，對於今年熱身賽讓狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）...

NBA／要記者別在X上爆料！愛德華笑喊：若被交易請先私訊我

上季震撼全聯盟的唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）「互換交易案」，至今仍讓許多球員與球迷印象深刻。近日，灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）再度提起此事

NBA／美媒點出湖人前景三大隱憂 直言將陷「混亂之年」

隨著NBA2025-26賽季即將開打，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一期《The Bill Simmons Podcast》節目中直言，洛杉磯湖人將迎來「非常混亂的一年」，並點出了

NBA／勇士主帥柯爾不急續約？ESPN記者：令人費解

金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）即將進入教練合約的最後一年，至今卻未傳出任何續約談判。雖然總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）表示，柯爾傾向逐年評估、視情況再決定是否續約，強調完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。