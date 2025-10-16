NBA／要記者別在X上爆料！愛德華笑喊：若被交易請先私訊我

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼少主愛德華對查拉尼亞開玩笑表示，得知被交易的話要先通知他。 路透社
灰狼少主愛德華對查拉尼亞開玩笑表示，得知被交易的話要先通知他。 路透社

上季震撼全聯盟的唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯Anthony Davis）「互換交易案」，至今仍讓許多球員與球迷印象深刻。近日，灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）再度提起此事件，甚至對《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）開玩笑表示，「如果哪天你知道我要被交易，你最好他X的先傳簡訊給我！」

愛德華在YouTube節目《Believe That Awards》中，擔任查拉尼亞的受邀嘉賓，並獲頒他一座「年度記者獎」，笑說是因為「他讓全世界知道唐西奇被交易到湖人」。

查拉尼亞回憶那個充滿戲劇性的夜晚，從接到線報到在《X》發出推文，前後只花了7分鐘，「一開始我以為被假消息釣魚，或者帳號被駭，連提供消息的人都可能被駭。但那是真的，那晚改寫了歷史。因為像唐西奇、愛德華茲這樣等級的球員，幾乎不可能被交易。」

當查拉尼亞說到這裡時，愛德華立刻插話搞笑提醒他，「如果哪天你知道我要被交易，你最好他X的先傳簡訊給我！別在《X》上爆料那狗屎消息，先讓我知道！」

沒有人曾想過唐西奇真的會被交易。有趣的是，若哪天真的發生在愛德華身上，球迷現在已經知道，查拉尼亞的第一通簡訊，會先送進他手機裡。

