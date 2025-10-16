快訊

NBA／美媒點出湖人前景三大隱憂 直言將陷「混亂之年」

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人西蒙斯直言，洛杉磯湖人將迎來「非常混亂的一年」。 美聯社
隨著NBA2025-26賽季即將開打，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一期《The Bill Simmons Podcast》節目中直言，洛杉磯湖人將迎來「非常混亂的一年」，並點出了三大隱憂。

西蒙斯表示，湖人正處於一個「動盪不安的環境」，問題包括球團經營權的不確定性、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的健康狀況，以及全隊防守端的表現，「我覺得這會是他們非常混亂的一年。球隊的經營權問題還沒完全曝光，尤其是巴斯家族之間的爭議與可能的出售傳聞，內部充滿摩擦。我可以很確定地說，情況並不樂觀。」

「其次，詹姆斯去年夏天也多次暗示會觀察球隊是否仍有競爭力，但他其實去不了別的地方，這是他生涯第一次處在別人主導的球隊中。」西蒙斯進一步指出，內部的緊張氛圍恐影響球隊穩定性，甚至衝擊未來的陣容決策。

現年40歲的詹姆斯在臀部傷勢缺席了季前訓練營與熱身賽後，近日又因右側坐骨神經痛再休3至4周，也代表他趕不上22日與勇士隊的新賽季開幕戰。

西蒙斯以自身經驗質疑詹姆斯的恢復進度，「我也得過坐骨神經痛，2003、2004年在《Jimmy Kimmel Live》工作時，我常痛到開會只能坐在地上。那種疼痛會延伸到膝蓋與腳部，絕不可能兩周就痊癒。」

除了詹姆斯的健康，西蒙斯也質疑湖人現階段的競爭力與防守體系，即便陣中擁有詹姆斯與超級球星唐西奇（Luka Doncic），「我不認為他們今年真的在意是否具備爭冠實力。他們多數球員的防守能力都有疑慮，甚至包括史馬特（Marcus Smart）。他或許能防守體型較大的球員，但對上控衛時幾乎毫無勝算。」

儘管外界憂心重重，湖人隊內仍保持樂觀，期待詹姆斯能在例行賽初期復出，並在總教練瑞迪克（JJ Redick）的帶領下逐步找到節奏，朝季後賽與總冠軍目標邁進。

