NBA／勇士主帥柯爾不急續約？ESPN記者：令人費解

聯合新聞網／ 綜合報導
金州勇士主帥柯爾即將進入教練合約的最後一年，至今卻未傳出任何續約談判。 美聯社
金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）即將進入教練合約的最後一年，至今卻未傳出任何續約談判。雖然總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）表示，柯爾傾向逐年評估、視情況再決定是否續約，強調完全取決於柯爾本人，但根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）在《The Hoop Collective》節目中的觀察，柯爾的發言確實「令人納悶」。

史萊特表示，「他說自己不擔心、也不會讓這成為外界話題，我並不意外，但他接著說『我甚至不打算主動談續約，我們等到明年夏天再說』，這句話才讓人納悶。」

「外界原預期柯爾會希望自己的合約與這些主力球員同步，因為我們都知道，柯瑞（Stephen Curry）的合約還剩兩年，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也還有兩年，格林（Draymond Green）則是一加一的合約。」

儘管如此，柯爾尚未對這個賽季之後的去向作出任何承諾，甚至被外界認為柯爾可能對執教其他球隊持開放態度，也讓他的未來動向成為NBA圈內熱議話題。

史萊特補充道，「他向我澄清，他不會離開勇士去接任其他NBA球隊的工作。打完這季後，他也許暫時離開教練崗位；但更有可能的是，就像他暗示的那樣，他仍非常有可能在這季之後繼續執教勇士，只是前提是必須一切順利、感覺對了。」

