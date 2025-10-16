NBA／勇士主帥柯爾不急續約？ESPN記者：令人費解
金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）即將進入教練合約的最後一年，至今卻未傳出任何續約談判。雖然總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）表示，柯爾傾向逐年評估、視情況再決定是否續約，強調完全取決於柯爾本人，但根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）在《The Hoop Collective》節目中的觀察，柯爾的發言確實「令人納悶」。
史萊特表示，「他說自己不擔心、也不會讓這成為外界話題，我並不意外，但他接著說『我甚至不打算主動談續約，我們等到明年夏天再說』，這句話才讓人納悶。」
「外界原預期柯爾會希望自己的合約與這些主力球員同步，因為我們都知道，柯瑞（Stephen Curry）的合約還剩兩年，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也還有兩年，格林（Draymond Green）則是一加一的合約。」
儘管如此，柯爾尚未對這個賽季之後的去向作出任何承諾，甚至被外界認為柯爾可能對執教其他球隊持開放態度，也讓他的未來動向成為NBA圈內熱議話題。
史萊特補充道，「他向我澄清，他不會離開勇士去接任其他NBA球隊的工作。打完這季後，他也許暫時離開教練崗位；但更有可能的是，就像他暗示的那樣，他仍非常有可能在這季之後繼續執教勇士，只是前提是必須一切順利、感覺對了。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言