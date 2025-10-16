NBA／相信WNBA冠軍隊實力 瘋狗貝：會贏巫師黃蜂暴龍板凳
WNBA拉斯維加斯王牌隊上周完成4年3冠偉業，前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）認為，王牌隊能擊敗NBA球隊，引發球迷熱議。
許多專家及球迷認為，就算是頂級女性職業運動員，碰上普通的男性職業運動員，也會因為身體條件差距落居下風。不過貝佛利日前發文表示，「不知道是不是因為喝了一點紅酒，但我真的覺得這支王牌隊，能打贏一支NBA球隊。」
貝佛利的言論遭到許多球迷反駁，不過他在播客節目上重申自己的觀點，「我看著這支球隊、看哈蒙（Becky Hammon，總教練）、看威爾森（A'ja Wilson，當家球星），看她們贏球的方式，我心想，她們能贏一支NBA球隊。」
貝佛利接著補充說，「當然不是說能贏先發球員，但如果是替補，那肯定可以。如果是巫師、黃蜂和暴龍隊板凳陣容，我會把錢押注在王牌隊她們那邊。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言