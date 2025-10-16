NBA／相信WNBA冠軍隊實力 瘋狗貝：會贏巫師黃蜂暴龍板凳

WNBA拉斯維加斯王牌隊上周完成4年3冠偉業，前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）認為，王牌隊能擊敗NBA球隊，引發球迷熱議。

許多專家及球迷認為，就算是頂級女性職業運動員，碰上普通的男性職業運動員，也會因為身體條件差距落居下風。不過貝佛利日前發文表示，「不知道是不是因為喝了一點紅酒，但我真的覺得這支王牌隊，能打贏一支NBA球隊。」

貝佛利的言論遭到許多球迷反駁，不過他在播客節目上重申自己的觀點，「我看著這支球隊、看哈蒙（Becky Hammon，總教練）、看威爾森（A'ja Wilson，當家球星），看她們贏球的方式，我心想，她們能贏一支NBA球隊。」

貝佛利接著補充說，「當然不是說能贏先發球員，但如果是替補，那肯定可以。如果是巫師、黃蜂和暴龍隊板凳陣容，我會把錢押注在王牌隊她們那邊。」